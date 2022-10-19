Türkiye Ziraat Kupası'nda Galatasaray, Kastamonuspor'u 7 golle mağlup ederek bir üst tura çıktı!







İKİNCİ YARIDA GOL YAĞMURU







Ligde olan kötü gidişatının ardından rotasını Türkiye Ziraat Kupası'na çeviren Galatasaray, 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Kastamonu ile karşı karşıya geldi. Haris Seferovic, Mathias Ross ve Hamza Akman'ın Sarı-Kırmızılı formayla ilk gollerini rakip kaleye gönderdikleri maçta zayıf bir rakibini 7-0'lık skorla mağlup ede Galatasaray'ın diğer gollerini Ramazan Işık (k.k), Bafetimbi Gomis, Milot Rashica ve Kerem Aktürkoğlu attı. Galatasaray aldığı bu galibiyetle 4. tura adını yazdırmış oldu.Açılış, 27. dakikada Rashica'nın şutunun filelere girmesinin ardından Ramazan Işık'ın şutu ile gerçekleşti. 39. dakikada Haris Seferovic kendi kalesine gol attı ve Galatasaray adına ilk golü kaydetmiş oldu. İlk yarı 2-0 sona ererken ikinci yarıda goller birbirini izledi.53'te Gomis, kaleci Mücahit'i avlarken 3 dakika sonra bu kez asisti Gomis yaptı, Rashica ise farkı 4'e çıkardı. 65. dakikada Kerem ortaladı ve Mathias Ross sahneye çıkarak kendisinin ilk, takımının da 5. sayısını kaydetti. 74. dakikada sezonun en çok eleştirilen ismi olan Kerem asistinin yanına bir de gol ekleni. Dakikalar 80'i gösterdiğinde Hamza Akman'ın ilk gölü, Sarı-Kırmızılı ekibin de maç skorunu belirlenen golü kaydedildi.Nef Stadı'nda yaklaşık 25.000 kişinin izlediği maçta, kalan Galatasaray 4. tura adını yazdırırken Kastamonuspor turnuvaya veda etmek zorunda kaldı.