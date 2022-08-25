Türkmen dağında neler oluyor? Turkmen dağı nerededir?













Türkmen dağı nerededir

Stratejik olarak büyük önemi olduğu bilinen Türkmen Dağı ile ilgili insanların araştırmaları devam ediyor. Peki Türkmen Dağı'nın stratejik ve siyasi olarak önemi nedir? Türkmen Dağı ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. Türkmen DağıSuriye Ordusu Rusya'dan aldığı destekle birlikte 11 Şubat 2016 tarihinde Lazkiye kırsalında bulunan Türkmen bölgesinde olan kara harekatını genişleterek Türkmen Dağ'na girdi. Türkmen Dağı çevresinde bulunan Fırınlık, Avanlı ve Acısı bölgelerinde sabah saatlerinde Rusya'nın da havadan destek vermesiyle birlikte saldırı başlatıldı. Saldırılar sonucunda ise Suriye ordusu Şems ve Dagameşle kasabalarını aldı. El Fetih ordusunda bulunan 4 yaralı ise Türkiye'ye getirildi, çatışmalar 4 gün boyunca devam etti. Türkmen Dağı bölgesi ise El Fetih ordusundan Suriye ordusu tarafından ele geçirildi.Türkmen dağı İdlib ile Lazkiye arasında bulunmaktadır ve 3 sene önce muhalif olan El Fetih ordusunun eline geçmiştir. İlk üç gün süren çatışmalar ardından Şems ve Dagameşle kasabasını ele geçirmeyi başaran Suriye ordusunun 15 köyü ele almayı başardığı biliniyor. Saldırılar esnasında ise birçok Türkmen vatandaşın bölgede hayatını kaybettiği, çatışmalar sonucunda 18 adet Türkmen köyünün boşaltıldığı ve birçok insanın Yamada Köyü'nde olan çadır kentlere gittiği biliniyor. Suriye ordusunun Türkmen Dağı'na girmesi ardından yaşanan gelişmeler şu şekilde; rejim ve Türkmen birlikleri arasında yoğun çatışmalar yaşandı. Rusya karadan, havadan ve denizden Esad güçlerine destek verdi ve ağır silahlarla köylere saldırı gerçekleştirdi. Türkmen birliklerinin ise kendi olağan güçleriyle bölgeye savunmaya çalıştığı belirtildi. Suriye Türkleri Derneği Genel Sekreteri olan Ahmed Vezir ise Türkmenlerin bölgeyi kaybetmemek için tüm imkanlarını kullandığını, Kızıldağ'ın rejimin eline geçmesi durumunda stratejik bir kayıp olacağını ve bu şekilde Türkmen Dağı'nın büyük bir tehlikeye gireceğini belirtmişti. Gimam, Kızıldağ, Derhanne, Kırıkaltı ve Çardaklı bölgelerinde yoğun çalışmalar uzun süre devam etti. Yerel kaynaklar tarafından edinilen bilgilere göre ele geçirilmeye çalışılan bölgeler ağır silahlarla saldırıya maruz kaldı. Rejimin ise büyük oranda üstünlük sağladığı ve Kızıldağ'a zırhlı araçlarla çıkılmaya çalışıldığı belirtilmişti.