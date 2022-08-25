YAŞAM
25 Ağustos 2022 - 19:04

Türkmen dağında neler oluyor? Turkmen dağı nerededir?

Suriye ordusunun 2016 tarihinde Türkmen Dağı'na girmesiyle birlikte vatandaşların konu ile ilgili merak ettikleri devam ediyor. Peki Türkmen Dağı önemi nedir? Türkmen Dağı nerededir? Tüm detaylar haberimizde.

YAŞAM
25 Ağustos 2022 - 19:04
2 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Türkmen dağında neler oluyor? Turkmen dağı nerededir?


Stratejik olarak büyük önemi olduğu bilinen Türkmen Dağı ile ilgili insanların araştırmaları devam ediyor. Peki Türkmen Dağı'nın stratejik ve siyasi olarak önemi nedir? Türkmen Dağı ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkmen Dağı



Suriye Ordusu Rusya'dan aldığı destekle birlikte 11 Şubat 2016 tarihinde Lazkiye kırsalında bulunan Türkmen bölgesinde olan kara harekatını genişleterek Türkmen Dağ'na girdi. Türkmen Dağı çevresinde bulunan Fırınlık, Avanlı ve Acısı bölgelerinde sabah saatlerinde Rusya'nın da havadan destek vermesiyle birlikte saldırı başlatıldı. Saldırılar sonucunda ise Suriye ordusu Şems ve Dagameşle kasabalarını aldı. El Fetih ordusunda bulunan 4 yaralı ise Türkiye'ye getirildi, çatışmalar 4 gün boyunca devam etti. Türkmen Dağı bölgesi ise El Fetih ordusundan Suriye ordusu tarafından ele geçirildi.

Türkmen Dağı'nda Yaşananlar

Türkmen dağı nerededir

Türkmen dağı İdlib ile Lazkiye arasında bulunmaktadır ve 3 sene önce muhalif olan El Fetih ordusunun eline geçmiştir. İlk üç gün süren çatışmalar ardından Şems ve Dagameşle kasabasını ele geçirmeyi başaran Suriye ordusunun 15 köyü ele almayı başardığı biliniyor. Saldırılar esnasında ise birçok Türkmen vatandaşın bölgede hayatını kaybettiği, çatışmalar sonucunda 18 adet Türkmen köyünün boşaltıldığı ve birçok insanın Yamada Köyü'nde olan çadır kentlere gittiği biliniyor. Suriye ordusunun Türkmen Dağı'na girmesi ardından yaşanan gelişmeler şu şekilde; rejim ve Türkmen birlikleri arasında yoğun çatışmalar yaşandı. Rusya karadan, havadan ve denizden Esad güçlerine destek verdi ve ağır silahlarla köylere saldırı gerçekleştirdi. Türkmen birliklerinin ise kendi olağan güçleriyle bölgeye savunmaya çalıştığı belirtildi. Suriye Türkleri Derneği Genel Sekreteri olan Ahmed Vezir ise Türkmenlerin bölgeyi kaybetmemek için tüm imkanlarını kullandığını, Kızıldağ'ın rejimin eline geçmesi durumunda stratejik bir kayıp olacağını ve bu şekilde Türkmen Dağı'nın büyük bir tehlikeye gireceğini belirtmişti. Gimam, Kızıldağ, Derhanne, Kırıkaltı ve Çardaklı bölgelerinde yoğun çalışmalar uzun süre devam etti. Yerel kaynaklar tarafından edinilen bilgilere göre ele geçirilmeye çalışılan bölgeler ağır silahlarla saldırıya maruz kaldı. Rejimin ise büyük oranda üstünlük sağladığı ve Kızıldağ'a zırhlı araçlarla çıkılmaya çalışıldığı belirtilmişti. 

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
İlginizi Çekebilir
Kadir İnanır'a Almanya'dan Onur Ödülü
Kadir İnanır'a Almanya'dan Onur Ödülü
Parayı sanata yatırdılar
Parayı sanata yatırdılar
YSK yurt dışı seçmen kaydı ve oy kullanma yeri sorgulama
YSK yurt dışı seçmen kaydı ve oy kullanma yeri sorgulama
Bursa'da feci kaza! Küçük Utku dedesinin kullandığı traktörün altında can verdi
Bursa'da feci kaza! Küçük Utku dedesinin kullandığı traktörün altında can verdi
Cem Davran'ın anne acısı paylaşımı yürekleri burktu!
Cem Davran'ın anne acısı paylaşımı yürekleri burktu!
Uyuşturucu bağımlısı genç baba katili oldu!
Uyuşturucu bağımlısı genç baba katili oldu!
Son Haberler
Copy Paste kısa yolunun yaratıcısı Larry Tesler hayatını kaybetti
Copy Paste kısa yolunun yaratıcısı Larry Tesler hayatını kaybetti
2019 Eylül balık fiyatlari: Tezgahlarda Hamsi, çinekop, palamut, istavrit fiyatları
2019 Eylül balık fiyatlari: Tezgahlarda Hamsi, çinekop, palamut, istavrit...
IMF Ukrayna'yı uyardı reform yoksa para da yok
IMF Ukrayna'yı uyardı reform yoksa para da yok
Kadir İnanır'a Almanya'dan Onur Ödülü
Kadir İnanır'a Almanya'dan Onur Ödülü
Eminönü Alibeyköy tramvay hattı ne zaman hizmete açılacak?
Eminönü Alibeyköy tramvay hattı ne zaman hizmete açılacak?
2016 Ekpss Başvuru tarihleri açıklandı! Ekpss başvuru şartları ve puanları
2016 Ekpss Başvuru tarihleri açıklandı! Ekpss başvuru şartları...
Agar.io oyunu nedir, resim-nasıl koyulur? Agar.io hile programsiz
Agar.io oyunu nedir, resim-nasıl koyulur? Agar.io hile programsiz
Kamu konut satışlarında öncelik oturan memura ve 120 ay taksit imkanı
Kamu konut satışlarında öncelik oturan memura ve 120 ay taksit imkanı
1 gün kaç saat, kaç dakika, kaç saniyedir hesaplama detayları
1 gün kaç saat, kaç dakika, kaç saniyedir hesaplama detayları
Obruk sayısı 350yi geçti, Yer altı alarmı karşısında uzmanlardan ciddi uyarı!
Obruk sayısı 350yi geçti, Yer altı alarmı karşısında uzmanlardan...
Kirada oturanlara 595-755 TL arasındakira yardımı yapılacak
Kirada oturanlara 595-755 TL arasındakira yardımı yapılacak
Parayı sanata yatırdılar
Parayı sanata yatırdılar
KADEM Kültür Sanat Ödülleri sahiplerini buluyor
KADEM Kültür Sanat Ödülleri sahiplerini buluyor
Emeklilik bekleyenlere müjde! Bakan Bilgin EYT açıklaması yaptı
Emeklilik bekleyenlere müjde! Bakan Bilgin EYT açıklaması yaptı
2015 Genel seçim son anket sonuçları : Genar - Denge - Metropoll
2015 Genel seçim son anket sonuçları : Genar - Denge - Metropoll