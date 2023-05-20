Türkücü ve oyuncu Nuri Sesigüzel kalbine yenik düştü! Vefat haberini İbrahim Tatlıses duyurdu..







HABERİ İBRAHİM TATLISES DUYURDU







Yılların eskitemediği sanatçılardan Nuri Sesigüzel, kalp yetmezliğine bağlı olarak ortaya çıkan organ yetmezliğinde dolayı tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybetti. Sesigüzel'in ölüm haberini ise çok yakın dostum dediği ünlü türkücü İbrahim Tatlıses açıkladı.Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yapan İbrahim Tatlıses, "Nuri Sesigüzel ustamızı kaybettik. Üzüntümüzü anlatmaya kelimeler yetmez" şeklinde ifadeler kullandı. 86 yaşınd hayata gözlerini yuman Nuri Sesigüzel'in Beylikdüz'de özel bir hastanede kalp yetmezliğinden hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı. Yarın öğle saatlerinde Teşvikiye Camii'nde cenaze töreni düzenleneceği ve daha sonra da üyükçekmece mezarlığına defnedileceği belirtildi.