Türkülerin sultanı Zara akılda kalandan çok farklı! Son halini görenler tanımakta zorlandı: Güzelliğin sınırlarını zorlamış!













Çocukluk yıllarında birçok albüme imza atan Zara, 1996 yılında TRT'nin açtığı sınavı kazanarak TRT Türk Halk Müziği Akitli Ses sanatçısı unvanını alarak görece başladı. 1998 senesinde 15 aylık hizmetin görüntüsü olarak türkücü Zara, adı ile albümü olarak piyasada yer aldı. Aynı yıl Atıf Yılmaz'ın yönetmenliğiyle beraber Eylül Fırtınası isimli ilk uzun metraj filminde Tarık akan başrollerinde yer aldı. Başarılı kariyere sahip olan Zara, özel hayatıyla sık sık gündeme gelirken ünlü isim sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi. Bahçede verdiği pozu instagram sayfasında paylaşan Zara'nın son hali dikkatleri çekti. Yorumlar peş peşe gelirken çok güzelsin yorumları yağmur gibi yağdı.