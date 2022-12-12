Sahnedikleri oyunun turnesinden dönerken geçirdikleri trafik kazası ile yakın arkadaşlarını kaybeden Melis İşiten henüz acısını atlatamamışken sosyal medyada eleştirilere maruz kalmaya başladı. Gelen eleştirilere karşı tepkisiz kalamayan oyuncu Melis İşiten yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.
MAGAZİN
12 Aralık 2022 - 12:17
Turne dönüşü geçirdikleri kaza ile ölümle burun buruna gelen Melis İşiten'den ağır tepki
Melis İşiten sosyal medyada kendisini eleştirenlere tepki gösterdi….
MAGAZİN
12 Aralık 2022 - 12:17
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