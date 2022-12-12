Turne dönüşü geçirdikleri kaza ile ölümle burun buruna gelen Melis İşiten’den ağır tepki







Yasımı nasıl tuttuğum sizi ilgilendirmez







Sahnedikleri oyunun turnesinden dönerken geçirdikleri trafik kazası ile yakın arkadaşlarını kaybeden Melis İşiten henüz acısını atlatamamışken sosyal medyada eleştirilere maruz kalmaya başladı. Gelen eleştirilere karşı tepkisiz kalamayan oyuncu Melis İşiten yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu’nun eski eşi Melis İşiten kazayı hafif yaralarla atlatmıştı. Yaraları arkadaşları hakkında sosyal medyada sık sık bilgi veren oyuncu iyileşme sürecinin ardından katıldığı bir etkinlikten paylaşım yapınca sosyal medyada eleştirilere maruz kaldı. Aldığı eleştirelere sert bir dille yanıt veren oyuncu : ‘ Yasımı nasıl tuttuğum sizi ilgilendirmez. Size açıklama yapmak zorunda değilim.’ İfadelerine yer vererek yakın arkadaşı Tolga Güleryüz’ü kaybettiği kaza gününün tarihini koluna dövme yaptırdığı bir fotoğraf ile paylaştı.