YAŞAM
06 Eylül 2022 - 11:01

Turuncu kategoride yer alan terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'nın sözde Tatvan sorumlusu ‘Bervedan Serhabun' kod adlı Yusuf Gül'ün etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

YAŞAM
06 Eylül 2022 - 11:01
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Turuncu kategoride yer alan terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 1 Eylül 2022 tarihinde Van İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen Eren Abluka-35 operasyonu çerçevesinde; Van ili Bahçesaray ilçesi Hanyaylası kırsal alanında yapılan arazi araması sırasında çıkan silahlı çatışma neticesinde etkisiz hale getirilen 4 teröristten 1'inin, Terör Arananlar Listesi'nde Turuncu kategoride yer alan ve örgütün sözde Tatvan sorumlusu olarak faaliyet yürüten 'Bervedan Serhabun' kod adlı Yusuf Gül olduğu bilgisi verildi.

Ayrıca İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ‘Bervedan Serhabun' kod adlı Yusuf Gül'ün, Bitlis'in Tatvan ilçesi Dönertaş Köyü Muhtarı Şahin Barlak'ın 20 Ağustos 2020 tarihinde öldürülmesi olayını gerçekleştirdiği kaydedildi.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Sam Yari Paris’te “Savaşa Hayır” Fotoğraf sergisi düzenleyecek
Sam Yari Paris’te “Savaşa Hayır” Fotoğraf sergisi düzenleyecek
Yenikapı'da İETT otobüsü araçlara çarptı!
Yenikapı'da İETT otobüsü araçlara çarptı!
Marmaris’te 44 düzensiz göçmen kurtarıldı
Marmaris’te 44 düzensiz göçmen kurtarıldı
Adnan Oktar davası yeniden görülüyor
Adnan Oktar davası yeniden görülüyor
Yağış kazayı beraberinde getirdi, TEM’de tır ağaçlık alana girdi: 1 yaralı
Yağış kazayı beraberinde getirdi, TEM’de tır ağaçlık alana girdi: 1 yaralı
Konya'da otomobil kamyona arkadan çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Konya'da otomobil kamyona arkadan çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Son Haberler
Bakan Bilgin'den 'EYT'de son durum' açıklaması!
Bakan Bilgin'den 'EYT'de son durum' açıklaması!
Meral Akşener kırmızı çizgisini çizdi: HDP’nin olduğu masada biz olmayız!
Meral Akşener kırmızı çizgisini çizdi: HDP’nin olduğu masada...
WhatsApp'dan iPhone kullanıcılarını kahreden haber: Desteği kesiyor!
WhatsApp'dan iPhone kullanıcılarını kahreden haber: Desteği kesiyor!
Sam Yari Paris’te “Savaşa Hayır” Fotoğraf sergisi düzenleyecek
Sam Yari Paris’te “Savaşa Hayır” Fotoğraf sergisi düzenleyecek
Yenikapı'da İETT otobüsü araçlara çarptı!
Yenikapı'da İETT otobüsü araçlara çarptı!
İnternet kullanım süreleri artıyor
İnternet kullanım süreleri artıyor
Bisiklet turnuvasında 2 bin amatör ve profesyonel bisikletçi pedal çevirdi
Bisiklet turnuvasında 2 bin amatör ve profesyonel bisikletçi pedal...
Vodafone’dan yeni seyahat platformu
Vodafone’dan yeni seyahat platformu
2022 YDS/2 başvuruları alınmaya başlandı: Son başvuru 15 Eylül 2022!
2022 YDS/2 başvuruları alınmaya başlandı: Son başvuru 15 Eylül...
Marmaris’te 44 düzensiz göçmen kurtarıldı
Marmaris’te 44 düzensiz göçmen kurtarıldı
Bakan Bilgin'den EYT açıklaması!
Bakan Bilgin'den EYT açıklaması!
Bakan Koca'dan 85 bin personel alımına ilişkin açıklaması
Bakan Koca'dan 85 bin personel alımına ilişkin açıklaması
Adnan Oktar davası yeniden görülüyor
Adnan Oktar davası yeniden görülüyor
Gülşen'in yargılanmasına 21 Ekim'de başlanıyor!
Gülşen'in yargılanmasına 21 Ekim'de başlanıyor!
Yağış kazayı beraberinde getirdi, TEM’de tır ağaçlık alana girdi: 1 yaralı
Yağış kazayı beraberinde getirdi, TEM’de tır ağaçlık alana girdi:...