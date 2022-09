TÜSEDAD'dan zam açıklaması geldi, şaşırmadık! Şeker, yağ, ekmek, su derken o ürüne yüzde 35 zam bekleniyor! Yemek artık hayal olacak!

Kasım ayında yüzde 35 zam beklentisi

Üretici çiğ süt için en az 10 lira alıyor

Temel gıdadaki artan üretim maliyetleri yeni zamları da beraberinde getiriyor. Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) Başkanı Sencer Solakoğlu, et ve süt ürünlerindeki son durumu değerlendirirken fiyatların Kasım ayına kadar yüzde 30-35 oranında artacağını söyledi. Devletin sığır ithal ederek çiftçilere zarar verdiğini anlatan Solakoğlu, açıklamasında "Hasan'a üretme dedikten sonra Hans'a üret, biz seni destekleyeceğiz diyorlar.' ifadelerini kullandı. AKP hükümetinin politikaları Türkiye'yi derin bir yoksulluğa sürüklediğini savunan Sencer Solakoğlu, ülkede kayıtlı işçilerin yüzde 48'i açlık sınırının altında kalmaya çalışırken fiyatların yükselmeye devam ettiğini dile getirdi.İthalatçı politikaları, enerji, yem ve mazot artışlarıyla birlikte artan döviz kurları nedeniyle temel gıda, et ve süt ürünlerinde yeni artışların kapısını araladığından bahseden TÜSEDAD başkanı Sencer Solakoğlu, 1,5 ay içerisinde et ve süt ürünlerinin en az yüzde 30-35 oranında artabileceğini söyledi.Çiğ süt fiyatları hakkında konuşan Solakoğlu, "Çiğ süt için önerilen perakende satış fiyatı litre başına 7,50 TL'dir. Üreticiler kesintilerden sonra 7 TL alıyor. Üreticiye göre bu fiyat en az 10 lira olmalı. Artan maliyetler birçok çiftçiyi sektörü terk etmeye zorladı. Yemin kilogram fiyatı 7,60 lirayı geçti. Son 1,5 yılda çoğunluğu damızlık olmak üzere bir milyonun üzerinde büyükbaş hayvanın katledildiği tahmin edilmektedir." dedi.Süt ve süt ürünleri grubunun, 79 TL'lik harcama gereksinimi ile en yüksek günlük harcama maliyetini oluşturduğunu belirten Sencer Solakoğlu, süt ve süt ürünlerinin, yüzde 34,6 ile en yüksek harcama oranını oluşturduğunu ifade etti. TÜSEDAD Başkanı Sencer Solakoğlu, et ve sütteki artışın altını çizerek şunları söyledi: "Üreticinin fiyatını düşük tutarak enflasyonu düşürme fikri çok yanlış. Maliyetler sürekli artıyor. Ekim ayından Kasım ayına kadar hem et hem de süt en az yüzde 30-35 oranında artmaktadır. Fiyatlar çok daha fahiş olabilir” Kemikli etin şu anda kilosunun 90 lira olduğunu söyleyen Solakoğlu, rekabet edebilmek için etin kilosunun en az 120 liraya yükselmesi gerektiğini belirtti ve ithalatçılar da fiyatların yükseleceği beklentisiyle bu hayvanları satın aldıklarını aktardı.