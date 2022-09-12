EKONOMİ
12 Eylül 2022 - 15:00

TÜSEDAD'dan zam açıklaması geldi, şaşırmadık! Şeker, yağ, ekmek, su derken o ürüne yüzde 35 zam bekleniyor! Yemek artık hayal olacak!

Şeker, ayçiçek yağı ve ekmekten sonra sıra et ve süt ürünlerine geldi. TÜSEDAD Başkanı Sencer Solakoğlu, et ve süt ürünlerinin Kasım ayına kadar yüzde 30-35 oranında artacağını söyledi. İşte Solakoğlu'dan zam açıklaması..

EKONOMİ
12 Eylül 2022 - 15:00
2 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
TÜSEDAD'dan zam açıklaması geldi, şaşırmadık! Şeker, yağ, ekmek, su derken o ürüne yüzde 35 zam bekleniyor! Yemek artık hayal olacak!


Temel gıdadaki artan üretim maliyetleri yeni zamları da beraberinde getiriyor. Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) Başkanı Sencer Solakoğlu, et ve süt ürünlerindeki son durumu değerlendirirken fiyatların Kasım ayına kadar yüzde 30-35 oranında artacağını söyledi.

Devletin sığır ithal ederek çiftçilere zarar verdiğini anlatan Solakoğlu, açıklamasında "Hasan'a üretme dedikten sonra Hans'a üret, biz seni destekleyeceğiz diyorlar.' ifadelerini kullandı. AKP hükümetinin politikaları Türkiye'yi derin bir yoksulluğa sürüklediğini savunan Sencer Solakoğlu, ülkede kayıtlı işçilerin yüzde 48'i açlık sınırının altında kalmaya çalışırken fiyatların yükselmeye devam ettiğini dile getirdi.



(TÜSEDAD) Başkanı Sencer Solakoğlu

Kasım ayında yüzde 35 zam beklentisi

İthalatçı politikaları, enerji, yem ve mazot artışlarıyla birlikte artan döviz kurları nedeniyle temel gıda, et ve süt ürünlerinde yeni artışların kapısını araladığından bahseden TÜSEDAD başkanı Sencer Solakoğlu, 1,5 ay içerisinde et ve süt ürünlerinin en az yüzde 30-35 oranında artabileceğini söyledi.

Üretici çiğ süt için en az 10 lira alıyor

Çiğ süt fiyatları hakkında konuşan Solakoğlu, "Çiğ süt için önerilen perakende satış fiyatı litre başına 7,50 TL'dir. Üreticiler kesintilerden sonra 7 TL alıyor. Üreticiye göre bu fiyat en az 10 lira olmalı. Artan maliyetler birçok çiftçiyi sektörü terk etmeye zorladı. Yemin kilogram fiyatı 7,60 lirayı geçti. Son 1,5 yılda çoğunluğu damızlık olmak üzere bir milyonun üzerinde büyükbaş hayvanın katledildiği tahmin edilmektedir." dedi.

Kasım ayında yüzde 35 zam beklentisi

Süt ve süt ürünleri grubunun, 79 TL'lik harcama gereksinimi ile en yüksek günlük harcama maliyetini oluşturduğunu belirten Sencer Solakoğlu, süt ve süt ürünlerinin, yüzde 34,6 ile en yüksek harcama oranını oluşturduğunu ifade etti. TÜSEDAD Başkanı Sencer Solakoğlu, et ve sütteki artışın altını çizerek şunları söyledi: "Üreticinin fiyatını düşük tutarak enflasyonu düşürme fikri çok yanlış. Maliyetler sürekli artıyor. Ekim ayından Kasım ayına kadar hem et hem de süt en az yüzde 30-35 oranında artmaktadır. Fiyatlar çok daha fahiş olabilir”

Kemikli etin şu anda kilosunun 90 lira olduğunu söyleyen Solakoğlu, rekabet edebilmek için etin kilosunun en az 120 liraya yükselmesi gerektiğini belirtti ve ithalatçılar da fiyatların yükseleceği beklentisiyle bu hayvanları satın aldıklarını aktardı.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
İlginizi Çekebilir
TOKİ dev kampanya detayları belli oluyor! 81 ildeki 250 bin İşte Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesiyle ilgili merak edilen tüm detaylar
TOKİ dev kampanya detayları belli oluyor! 81 ildeki 250 bin İşte Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesiyle ilgili merak edilen tüm detaylar
Peş peşe zam haberi geldi! Sigara fiyatları yerinde durmak bilmiyor, yeni zamlar kapıda!
Peş peşe zam haberi geldi! Sigara fiyatları yerinde durmak bilmiyor, yeni zamlar kapıda!
Tarım Kredi marketlerinden sepetleriniz dolu dolu çıkacaksınız! Tarım Kredi Market kataloğunda binlerce ürün indirimde! 2022 yeni Tarım Kredi Market indirimli ürünler kataloğu...
Tarım Kredi marketlerinden sepetleriniz dolu dolu çıkacaksınız! Tarım Kredi Market kataloğunda binlerce ürün indirimde! 2022 yeni Tarım Kredi Market indirimli ürünler kataloğu...
İhtiyaç sahibi aileler için resmi açıklama geldi! Bu yardıma başvuran 900 TL parayı PTT'den alıyor!
İhtiyaç sahibi aileler için resmi açıklama geldi! Bu yardıma başvuran 900 TL parayı PTT'den alıyor!
Öğretmenlerin eğitim ödeneği ne zaman yatar? Eğitim ödeneği ödeme tarihleri
Öğretmenlerin eğitim ödeneği ne zaman yatar? Eğitim ödeneği ödeme tarihleri
Asgari ücret zammı sonrası devlet yardımları da arttı! Hesaba yatan paraları gören inanamadı
Asgari ücret zammı sonrası devlet yardımları da arttı! Hesaba yatan paraları gören inanamadı
Son Haberler
Kraliçe Elizabeth öldü, yankıları devam ediyor! Herkes bunu merak ediyor... Mücevherleri kime kalacak? Kraliçe Camilla'nın takacağı taçtaki Osmanlı detayları var...
Kraliçe Elizabeth öldü, yankıları devam ediyor! Herkes bunu merak...
Hayranları şaşırıp kaldı! Gupse Özay ve Barış Arduç çifti bebeklerine öyle bir isim koydu ki, herkes anlamını arıyor!
Hayranları şaşırıp kaldı! Gupse Özay ve Barış Arduç çifti bebeklerine...
TOKİ dev kampanya detayları belli oluyor! 81 ildeki 250 bin İşte Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesiyle ilgili merak edilen tüm detaylar
TOKİ dev kampanya detayları belli oluyor! 81 ildeki 250 bin İşte Cumhuriyet...
House of the Dragon 5.bölüm yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?
House of the Dragon 5.bölüm yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?
Bu burçlar ile uğraşırken bir kez daha düşünün! IQ seviyesi en yüksek 6 burç ortaya çıktı! Aklınızı başınızdan alırlar aman ha dikkat!
Bu burçlar ile uğraşırken bir kez daha düşünün! IQ seviyesi en...
'Maçka'lılar, 'Yıldız' desteğiyle yeni eğitim öğretime merhaba dedi
'Maçka'lılar, 'Yıldız' desteğiyle yeni eğitim öğretime merhaba...
Bankaların faiz oranı yarışı başladı! 6 banka kredi vermek için kıyasıya yarışta! Garanti, Yapı Kredi, TEB, QNB, ING, Kuveyt Türk peş peşe ihtiyaç kredisi güncel faiz oranlarını açıkladı!
Bankaların faiz oranı yarışı başladı! 6 banka kredi vermek için...
7 yaşındaki kız çocuğu merdivenden düşerek öldü
7 yaşındaki kız çocuğu merdivenden düşerek öldü
Küçükçekmece’de metrobüs yolunda ilginç olay
Küçükçekmece’de metrobüs yolunda ilginç olay
Türkiye - Lüksemburg Milli maçı ne zaman, saat kaçta? Milli takım kadrosunda kimler var? Türkiye - Lüksemburg maç tarihi ve yayın kanalı
Türkiye - Lüksemburg Milli maçı ne zaman, saat kaçta? Milli takım...
Dursun Özbek: 'Mecidiyeköy’den 1 milyar TL'lik gelir bekliyoruz'
Dursun Özbek: 'Mecidiyeköy’den 1 milyar TL'lik gelir bekliyoruz'
Başak Ceylan Torun'dan şok iddia! Suçlananı hepimiz tanıyoruz... Ünlü şarkıcının eşi 'Oğlum ve ben şiddet görüyoruz' diyerek paylaştı
Başak Ceylan Torun'dan şok iddia! Suçlananı hepimiz tanıyoruz......
Fox TV dizi hayranları için yeni dizisini paylaştı! Alina Boz hayranlarının merakla beklediği Bir Peri Masalı dizisinin yayın tarihi belli oldu
Fox TV dizi hayranları için yeni dizisini paylaştı! Alina Boz hayranlarının...
Tokat’ta aynı yerde ikinci kez orman yangını çıktı
Tokat’ta aynı yerde ikinci kez orman yangını çıktı
Böyle ilan mı olur demeyin! Evli kadının verdiği ilanı gören şaşkınlık içersinde! Kocasıyla cinsel ilişkiye girecek kişiye maaş veriyor!
Böyle ilan mı olur demeyin! Evli kadının verdiği ilanı gören şaşkınlık...