YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 13:50

Tutuk, Milli Sporculara Başarılar Diledi - Yalova

YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 13:50
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Tutuk, Milli Sporculara Başarılar Diledi - Yalova


Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Tayland'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na hazırlanan 23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı sporcularını ziyaret etti.


22 Ağustos'ta Yalova'ya gelerek Terma City'de kampa giren Milli Takımı, 3 eylülde Tayland'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek. Teknik heyet ve milli takım sporcular ile bir araya toplanan Başkan Vekili Tutuk ile Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Kulüpler Birliği (TTSBKB) ve Yalova Ortopedikler Spor Kulübü (YOSK) Başkanı Alpaslan Erkoç sporculara başarı dileklerini ileterek günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.



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Haber Editörü
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