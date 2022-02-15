GÜNDEM
15 Şubat 2022 - 15:41

Tutukluluğuna devam kararı verilen Sedef Kabaş 11 Mart'ta hakim karşısına çıkacak

Gazeteci Sedef Kabaş'ın avukatı tarafından İstanbul 36. Asliye Ceza'ya gönderilen tutukluluk durumunun iptali dilekçesi hakimlik kararıyla reddedildi. Kabaş’ın duruşmasının 11 Mart’a ertelediği bildirildi.

GÜNDEM
15 Şubat 2022 - 15:41
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Tutukluluğuna devam kararı verilen Sedef Kabaş 11 Mart'ta hakim karşısına çıkacak
Gazeteci Sedef Kabaş, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasından İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 22 Ocak tarihinde tutuklu olarak yargılanması için cezaevine gönderilmişti.








sedef kabaş ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Kabaş'ın avukatı, müvekkilinin tutukluluk haline itiraz dilekçesi İstanbul 10. Sulh Ceza'ya iletti. Yapılan itiraz değerlendirildikten sonra dilekçenin reddine karar verilirken Sedef Kabaş'ın hakim karşısına çıkacağı tarihin de 11 mart tarihine ertelendiği bildirildi.
 
EDİTOR
Elvan
Elvan
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