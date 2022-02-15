Tutukluluğuna devam kararı verilen Sedef Kabaş 11 Mart'ta hakim karşısına çıkacak

Gazeteci Sedef Kabaş, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasından İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 22 Ocak tarihinde tutuklu olarak yargılanması için cezaevine gönderilmişti.
sedef kabaş ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Kabaş'ın avukatı, müvekkilinin tutukluluk haline itiraz dilekçesi İstanbul 10. Sulh Ceza'ya iletti. Yapılan itiraz değerlendirildikten sonra dilekçenin reddine karar verilirken Sedef Kabaş'ın hakim karşısına çıkacağı tarihin de 11 mart tarihine ertelendiği bildirildi.
sedef kabaş ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Kabaş'ın avukatı, müvekkilinin tutukluluk haline itiraz dilekçesi İstanbul 10. Sulh Ceza'ya iletti. Yapılan itiraz değerlendirildikten sonra dilekçenin reddine karar verilirken Sedef Kabaş'ın hakim karşısına çıkacağı tarihin de 11 mart tarihine ertelendiği bildirildi.