GÜNDEM
10 Aralık 2022 - 18:17

Tütün ve alkol yasalarına ilişkin yeni düzenlemeler yürürlüğe girdi: 5 yıla kadar hapis cezası gelebilir!

Tütün ve alkol alkol kanunu ile ilgili yapılan yeni düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girerken Tarım ve Orman Bakanlığından izinsiz veya yetki belgesiz tütün ticareti yapanlar 2 yıl ila 5 yıl arasında hapis cezası ile cezalandırılacak.

GÜNDEM
10 Aralık 2022 - 18:17
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Tütün ve alkol yasalarına ilişkin yeni düzenlemeler yürürlüğe girdi: 5 yıla kadar hapis cezası gelebilir!


Tütün ve Alkol Mamulleri Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile birlikte Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan izinsiz ya da yetki belgesiz tütün ticareti yapanlara 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasının verilebileceği bildirildi.

Kanunen izin verilip verilmediğine bakılmaksızın, ürünlerin özel etiket ve sembollerle etiketlenmesi ve işaretlenmesi vergi güvenliğinin sağlanması ve etiketlenen veya işaretlenen ürünlere ilişkin bilgilerin Ürün Takip Sistemine (ISU) müdahale edilerek kurulu bir veri merkezine iletilmesi için kullanılmalıdır. Maliye Bakanlığına elektronik ortamda iletilmesi gereken belge, bilgi veya verilerin iletilmesine engel olan veya bunların yanlış iletilmesine neden olan davranışlar, 3 yıldan 8 yıla kadar olan hapis cezaları ile cezalandırılır.

"YENİ YÖNETMELİĞE GÖRE FABRİKA KURMASI GEREKECEK"

Tütün ve alkol yasalarına ilişkin yeni düzenlemeler yürürlüğe girdi



Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe alına yeni değişikliğe göre; makaron, tütün yaprağı ve sigara için filtre üretmek isteyenlerin yıllık 2 milyar adet üretim kapasiteli bir fabrika kurması gerekecek. Makaron ve tütün üretim tesislerinde, Tarım ve Orman Bakanlığı'na haber vermeksizin, makine fonksiyon testi faaliyetlerinde bulunanlar, etiketlemeden ürün testi veya test üretimi yapanlar veya ürünleri özel işaret ve işaretlerle işaretleyenler, vergi güvenliği için kullanılanlar, üretilen her ürün 10.000 liradan az olanlara adet başına 1 lira idarî para cezası verilir.

 Makaron ve tütün fabrikasında makine çalıştırma testi, ürün denemesi veya deneme üretimi sırasında üretilen makaron ve sigaraları imha etmeyenlere,

50 MİLYON TL'YE KADAR GARANTİ VERİLECEK

Bu Kanun kapsamında yürütülen faaliyetlerle ilgili hiçbir belge, IIS'ye yasadışı olarak müdahale eden kişilere ve kaçakçılık ve kaçakçılıkla mücadele yasalarını, ruhları ve ruhun münhasırlığını ihlal etmekten kesin hüküm giyen kişilere verilmez. Verilenler ise Tarım ve Orman Bakanlığınca iptal edilir.

Tütün, tütün ürünleri ve alkollü içecekler pazarında üreticilere 50 milyon liraya kadar garanti teminat verilecek. ÖTV'ye tabi ayrı bir etiketi veya işareti bulunmadığının ve kullanılması gerektiğinin anlaşılması halinde, söz konusu ürünü elinde bulunduran, imal eden veya belirli bir miktarda ithal eden kişi de müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaktır. Tarım ve Orman Bakanlığından izinsiz veya ihbarsız tütün ticareti yapanlar 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak.

Teklifin maddesinde makaron, tütün yaprağı ve sigara izmariti üretmek isteyenlere yıllık 2 milyar ABD doları üretim kapasiteli fabrika kurulması zorunluluğu ve Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yetki belgesnin alınmaması ile birlikte tütün ticaretini yapanlara da 5 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Hükümler 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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