Tütün ve alkol yasalarına ilişkin yeni düzenlemeler yürürlüğe girdi: 5 yıla kadar hapis cezası gelebilir!

Tütün ve Alkol Mamulleri Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile birlikte Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan izinsiz ya da yetki belgesiz tütün ticareti yapanlara 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasının verilebileceği bildirildi. Kanunen izin verilip verilmediğine bakılmaksızın, ürünlerin özel etiket ve sembollerle etiketlenmesi ve işaretlenmesi vergi güvenliğinin sağlanması ve etiketlenen veya işaretlenen ürünlere ilişkin bilgilerin Ürün Takip Sistemine (ISU) müdahale edilerek kurulu bir veri merkezine iletilmesi için kullanılmalıdır. Maliye Bakanlığına elektronik ortamda iletilmesi gereken belge, bilgi veya verilerin iletilmesine engel olan veya bunların yanlış iletilmesine neden olan davranışlar, 3 yıldan 8 yıla kadar olan hapis cezaları ile cezalandırılır.
"YENİ YÖNETMELİĞE GÖRE FABRİKA KURMASI GEREKECEK"
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe alına yeni değişikliğe göre; makaron, tütün yaprağı ve sigara için filtre üretmek isteyenlerin yıllık 2 milyar adet üretim kapasiteli bir fabrika kurması gerekecek. Makaron ve tütün üretim tesislerinde, Tarım ve Orman Bakanlığı'na haber vermeksizin, makine fonksiyon testi faaliyetlerinde bulunanlar, etiketlemeden ürün testi veya test üretimi yapanlar veya ürünleri özel işaret ve işaretlerle işaretleyenler, vergi güvenliği için kullanılanlar, üretilen her ürün 10.000 liradan az olanlara adet başına 1 lira idarî para cezası verilir. Makaron ve tütün fabrikasında makine çalıştırma testi, ürün denemesi veya deneme üretimi sırasında üretilen makaron ve sigaraları imha etmeyenlere,