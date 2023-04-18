Aktüel
18 Nisan 2023 - 23:30

Tuvalet kağıdı fiyatlarına ay sonu indirimi! 32'lisi, 40'lısında fiyatlar yüzde 40 düştü

Geçtiğimiz sene en çok zamlanan ürünler başında yer alan tuvalet kağıdı olurken güzel haberler gelmeye başladı. 32'li tuvalet kağıdı fiyatlarında yüzde 35 indirim uygulandı. Bayram öncesi alışveriş yapacaklara tuvalet kağıdı indirimi başladı. İşte, o market üzerinden indirim haberi...

Aktüel
18 Nisan 2023 - 23:30
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Tuvalet kağıdı fiyatlarına ay sonu indirimi! 32'lisi, 40'lısında fiyatlar yüzde 40 düştü
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Evinde tuvalet kağıdı biten bayram öncesi tuvalet kağıdı bir indirim haberi beklerken indirim uygulaması geldi. O market üzerinden 32'li tuvalet kağıdı fiyatlarında yüzde 35 indirim yapıldı. 3 gün devam edecek o market indirimi için harekete geçildi. Carrefoursa, 32'li tuvalet kağıdı fiyatlarında şok indirim. Carrefoursa tuvalet kağıdı indirimiyle fiyatlar kısa sürede yoğun ilgi gördü.

Carrefoursa tuvalet kağıdı indirimi

CARREFOURSA TUVALET KAĞIDI 3 GÜN İNDİRİM



Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala indirim fırsatı verdi. Market zincirlerinde çok hesaplı fiyatlarda satış yapılırken Carrefoursa markette o indirimler başladı. 3 gün devam edecek olan tuvalet kağıdı indirimi yakalamak isteyenler marketlerin şubelerine akın etti. CarrefourSA bayrama kadar geçerli olan indirimleri kapsamında solo 32'li akıllı seçimler tuvalet kağıdı ürününü sadece 138,90 TL'ye raflarda yer aldı. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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