Tuvalet kağıdı fiyatlarına ay sonu indirimi! 32'lisi, 40'lısında fiyatlar yüzde 40 düştü







CARREFOURSA TUVALET KAĞIDI 3 GÜN İNDİRİM







Evinde tuvalet kağıdı biten bayram öncesi tuvalet kağıdı bir indirim haberi beklerken indirim uygulaması geldi. O market üzerinden 32'li tuvalet kağıdı fiyatlarında yüzde 35 indirim yapıldı. 3 gün devam edecek o market indirimi için harekete geçildi. Carrefoursa, 32'li tuvalet kağıdı fiyatlarında şok indirim. Carrefoursa tuvalet kağıdı indirimiyle fiyatlar kısa sürede yoğun ilgi gördü.Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala indirim fırsatı verdi. Market zincirlerinde çok hesaplı fiyatlarda satış yapılırken Carrefoursa markette o indirimler başladı. 3 gün devam edecek olan tuvalet kağıdı indirimi yakalamak isteyenler marketlerin şubelerine akın etti. CarrefourSA bayrama kadar geçerli olan indirimleri kapsamında solo 32'li akıllı seçimler tuvalet kağıdı ürününü sadece 138,90 TL'ye raflarda yer aldı.