Tuvalet kağıdı fiyatlarında büyük indirim! 100 TL birden düştü: O markete giren paket paket alıyor!













CarrefourSA, Sabancı Holding ile ortak olarak Türkiye'de faaliyet gösteren bir süpermarket ve hipermarket zinciridir. Mağazaları Türkiye genelinde bulunan CarrefourSA, gıda, temel ihtiyaç ürünleri ve tüketici elektroniği gibi geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır. CarrefourSA, müşterilerine özel olarak %38 tasarruf fırsatı sunan bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında tuvalet kağıtlarında 100 TL indirim uygulanacak. İndirimli fiyatlarla satışa sunulan tuvalet kağıdı ürünlerinin fiyatları haberimizde... Müşteriler, kampanyadan yararlanmak için CarrefourSA Kart sahibi olmaları gerekiyor. Kampanya, sınırlı sayıdaki ürünler için geçerli olacak ve stoklarla sınırlıdır.CarrefourSA Kart sayesinde bu fırsatlardan yararlanarak, temel ihtiyaçlarınızda büyük bir tasarruf sağlayabilirsiniz. Kampanya ile ilgili en güncel bilgilere CarrefourSA'nın resmi internet sitesinden ulaşabilirsiniz.