Tuvalet kağıdı indiriminde A101 imzası! 2 gün sonra başlıyor: Fiyatı duyan kapıda kuyruk olacak







6 NİSAN'DAN İTİBAREN İNDİRİM!







A101 marketleri, düşük ve orta gelirli ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hizmet veren bir perakende zinciridir. İlk mağazası 2008 yılında İstanbul'da açılmış ve daha sonra Türkiye'nin birçok şehrinde şubeler açarak büyümüştür. A101, temel ihtiyaç ürünleri, yiyecek, içecek, temizlik ürünleri, kozmetik ürünleri, giyim ve elektronik gibi farklı kategorilerde ürünler sunmaktadır. A101'in müşteri odaklı hizmet anlayışı, uygun fiyatlı ürünleri ve geniş mağaza ağı, müşterilerinin ilgisini çekmektedir. Ayrıca, her hafta farklı kampanyalar düzenleyerek müşterilerine ekonomik alışveriş imkanı sunmaktadır. A101 Aktüel ürünleri ile düzenli aralıklarla değişen ve çeşitlenen ürünler sunmaktadır.Tuvalet kağıdı, temel bir ihtiyaç ürünüdür ve A101 marketleri de bu ihtiyacı karşılamak için 6 Nisan tarihinden itibaren indirim kampanyası düzenleyecektir. Bu kampanya, müşterilerin bütçelerine uygun fiyatlarla tuvalet kağıdı satın almalarını sağlayacaktır. A101'in müşteri memnuniyetine verdiği önem, bu tür kampanyalarla da ortaya konmaktadır. Ülkemizde sık sık yaşanan fiyat artışları nedeniyle vatandaşların alım gücü azalmakta ve ihtiyaçlarını karşılamak zorlaşmaktadır. Bu durumda marketler, tüketicilerin ihtiyaçlarına uygun ürünlere indirim yaparak, müşterilerinin bütçelerini rahatlatmayı hedeflemektedir. A101 market zinciri de bu anlayışla hareket etmekte ve her hafta birbirinden farklı ihtiyaç ürünlerinde indirim yapmaktadır. Bu hafta, tuvalet kağıdı indirim listesinde yer almaktadır. 6 Nisan tarihinde başlayacak olan A101 aktüel günlerinde, 32'li Ecco Tuvalet Kağıdı 99 TL'den satışa sunulacaktır. Bu fırsatı kaçırmamak için, tuvalet kağıdı ihtiyacınızı A101 mağazalarından karşılayabilirsiniz.