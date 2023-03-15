Aktüel
15 Mart 2023 - 13:45

Tuvalet kağıdı indiriminde çığır açan market! Carrefour'a giden 32'li tuvalet kağıdını yok fiyatına satın alacak!

Son zamanlarda artan market fiyatları sebebiyle marketler kampanyalarını hız kesmeden sürdürüyor. Peki hangi markette tuvalet kağıdı indirimi başladı? Tüm detaylar haberimizde.

Aktüel
15 Mart 2023 - 13:45
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Tuvalet kağıdı indiriminde çığır açan market! Carrefour'a giden 32'li tuvalet kağıdını yok fiyatına satın alacak!
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Neredeyse her alana gelen fahiş zamlar vatandaşı zorlamaya devam ederken marketler kampanyalarını sürdürüyor. Peki tuvalet kağıdı indiriminde hangi markalar var? Fiyatlar nasıl? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TUVALET KAĞIDI İNDİRİMİ

Artan fiyatlar sebebiyle marketler müşterilerinin daha avantajlı alışveriş yapmasını sağlamak için sık sık kampanya yapıyor. CarrefourSA marketlerde de tuvalet kağıdı fiyatları en dibe indirildi. 



CarrefourSA Market Tuvalet Kağıdı İndirimi

CarrefourSA tarafından yapılan indirime göre CarrefourSA marka 32'li tuvalet kağıdı 129.90 TL'ye, Solo marka 32'li tuvalet kağıdı 129.90 TL'ye düşürüldü. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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