Tuvalet kağıdı indiriminde çığır açan market! Carrefour'a giden 32'li tuvalet kağıdını yok fiyatına satın alacak!







TUVALET KAĞIDI İNDİRİMİ







Neredeyse her alana gelen fahiş zamlar vatandaşı zorlamaya devam ederken marketler kampanyalarını sürdürüyor. Peki tuvalet kağıdı indiriminde hangi markalar var? Fiyatlar nasıl? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Artan fiyatlar sebebiyle marketler müşterilerinin daha avantajlı alışveriş yapmasını sağlamak için sık sık kampanya yapıyor. CarrefourSA marketlerde de tuvalet kağıdı fiyatları en dibe indirildi.CarrefourSA tarafından yapılan indirime göre CarrefourSA marka 32'li tuvalet kağıdı 129.90 TL'ye, Solo marka 32'li tuvalet kağıdı 129.90 TL'ye düşürüldü.