Aktüel
08 Mayıs 2023 - 01:00

Tuvalet kağıdında büyük indirim! O markette 32'lisi 75 TL'ye satılacak: Bitmeden alın

Fiyatı en çok artan ürünlerden biri haline gelen tuvalet kağıdı ile ilgili yeni bir indirim haberi paylaşıldı. Peki hangi market tuvalet kağıdı indirimi yaptı? Tüm detaylar haberimizde.

Aktüel
08 Mayıs 2023 - 01:00
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Tuvalet kağıdında büyük indirim! O markette 32'lisi 75 TL'ye satılacak: Bitmeden alın


Özellikle pandemi süreci sonrasında günden güne fiyatı artan tuvalet kağıdı fiyatları vatandaşı zorlamaya devam ederken o market yüzleri güldürecek bir kampanya başlattı. Tuvalet kağıdı fiyatları dibe çekildi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TUVALET KAĞIDI KAMPANYASI BAŞLATILDI

Vatandaşın tuvalet kağıdı fiyatları ile ilgili araştırmaları devam ederken o market yeni bir tuvalet kağıdı indirimi haberi paylaştı. Kampanya kapsamında PTT AVM tuvalet kağıtlarını en dibe çekti. 



Tuvalet Kağıdı İndirimleri

PTT AVM'de Eko marka çift katlı 32'li tuvalet kağıdı 76.50 TL'ye satılacak. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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