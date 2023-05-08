Tuvalet kağıdında büyük indirim! O markette 32'lisi 75 TL'ye satılacak: Bitmeden alın







TUVALET KAĞIDI KAMPANYASI BAŞLATILDI







Özellikle pandemi süreci sonrasında günden güne fiyatı artan tuvalet kağıdı fiyatları vatandaşı zorlamaya devam ederken o market yüzleri güldürecek bir kampanya başlattı. Tuvalet kağıdı fiyatları dibe çekildi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Vatandaşın tuvalet kağıdı fiyatları ile ilgili araştırmaları devam ederken o market yeni bir tuvalet kağıdı indirimi haberi paylaştı. Kampanya kapsamında PTT AVM tuvalet kağıtlarını en dibe çekti.PTT AVM'de Eko marka çift katlı 32'li tuvalet kağıdı 76.50 TL'ye satılacak.