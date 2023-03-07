Tuvalet kağıdında dev indirim o markette başladı! 32'lisi 25 TL birden ucuzladı













Tuvalet kağıdı fiyatlarının bir süredir çok yüksek olması, pek çok kişinin temel ihtiyaçlarını karşılamasını zorlaştırıyor. Ancak geçtiğimiz günlerde Bim, tuvalet kağıdında indirim yaptığını duyurdu. Bu indirim ile birlikte, 32'li Pofu tuvalet kağıdının fiyatı 95 TL, 12'li Pofu kağıt havlunun fiyatı ise 59 TL'ye düştü. İndirim yalnızca 14 Mart'ta geçer.