Tuvalet kağıdında okkalı indirim! Bu markette 45 TL ucuzladı: Sayılı günler kaldı







O MARKETTE SADECE 44 TL!







Gelen zamlarla birlikte vatandaş temel ihtiyaçları karşılamakta zorlanmaktadır. Vatandaşlar için uygun fiyatlar o marketten geldi. 8'li tuvalet kağıdının 44 TL olması kampanya arasında yer aldı. Kampanyalı ürünler nelerdir? Bütün detaylar haberimizde.Vatandaş temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanırken aynı zamanda fırsatları kovalamaktadır. Kampanyalı ürünleri kataloglarında yayınlayan A101 marketlerinde kaçınılmaz fırsatlar duyuruldu. 10 TL üzerinde alışveriş yapan vatandaşlara 8'li tuvalet kağıdı sadece 44 TL olarak belirlendi. Kampanya geçerlilik süresi ise 18 Şubat 2023'te başlayarak 24 Şubat 2023 tarihine kadar devam edecektir.