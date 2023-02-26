Gelen zamlarla birlikte vatandaş temel ihtiyaçları karşılamakta zorlanmaktadır. Vatandaşlar için uygun fiyatlar o marketten geldi. 8'li tuvalet kağıdının 44 TL olması kampanya arasında yer aldı. Kampanyalı ürünler nelerdir? Bütün detaylar haberimizde.
Aktüel
26 Şubat 2023 - 07:45
Tuvalet kağıdında okkalı indirim! Bu markette 45 TL ucuzladı: Sayılı günler kaldı
O markette kampanyalı ürünler yeni katalogta yer aldı. Vatandaş bu fırsatı kaçırmadı. O hangi markettir? Tüm detaylar haberimizde.
Aktüel
26 Şubat 2023 - 07:45