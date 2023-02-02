Evine uygun fiyatlı tuvalet kağıdı almak isteyenleri hedef alan CarrefourSA Market, Selpak Tuvalet Kağıt Extra Banyo Ferahlatma 8'li ürününün fiyatını düşürmüştür. Orjinal 99,90 TL fiyatı, CarrefourSA kartı ile alındığında 30,21 TL indirimle 69,93 TL'ye satılacaktır.
Aktüel
02 Şubat 2023 - 00:15
Tuvalet kağıdında stok yapmalık fiyat! O markette 50 TL birden ucuzladı
Evine uygun fiyatlı tuvalet kağıdı almak isteyenleri hedef alan CarrefourSA Market, Selpak Tuvalet Kağıt Extra Banyo Ferahlatma 8'li ürününün fiyatını düşürmüştür. Orjinal 99,90 TL fiyatı, CarrefourSA kartı ile alındığında 30,21 TL indirimle 69,93 TL'ye satılacaktır.
Aktüel
02 Şubat 2023 - 00:15