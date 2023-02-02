Aktüel
02 Şubat 2023 - 00:15

Tuvalet kağıdında stok yapmalık fiyat! O markette 50 TL birden ucuzladı

Evine uygun fiyatlı tuvalet kağıdı almak isteyenleri hedef alan CarrefourSA Market, Selpak Tuvalet Kağıt Extra Banyo Ferahlatma 8'li ürününün fiyatını düşürmüştür. Orjinal 99,90 TL fiyatı, CarrefourSA kartı ile alındığında 30,21 TL indirimle 69,93 TL'ye satılacaktır.

Aktüel
02 Şubat 2023 - 00:15
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Tuvalet kağıdında stok yapmalık fiyat! O markette 50 TL birden ucuzladı


Evine uygun fiyatlı tuvalet kağıdı almak isteyenleri hedef alan CarrefourSA Market, Selpak Tuvalet Kağıt Extra Banyo Ferahlatma 8'li ürününün fiyatını düşürmüştür. Orjinal 99,90 TL fiyatı, CarrefourSA kartı ile alındığında 30,21 TL indirimle 69,93 TL'ye satılacaktır.

CARREFOURSA MARKET DUYURDU: TUVALET KAĞIDINDA 60 TL İNDİRİM YAPILDI, 39,90 TL’YE SATILACAK!

CarrefourSA Kart sahiplerinin 100 TL ve üzeri alışverişlerinde, normalde 99,9 TL olan ürünün fiyatı 39,9 TL'ye düşürülmüştür. Bu kampanya, tek bir ürün için geçerlidir.



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