Tuvalet ve kağıt havluda indirim füzesi! Bu market depoyu boşaltıyor: Peynir ekmek gibi kapışılacak

Müjdeli haberler var! O markette dev indirimler başlıyor. Kataloğu incelediğinizde, son dönemlerde fiyatları en çok artan ürünlerin yanı sıra tuvalet kağıdı, kağıt havlu, toz deterjan, yumuşatıcı ve daha yüzlerce ürünün indirimli fiyatları ile karşılaşacaksınız. Ucuz market alışverişi yapmak isteyenlerin beklediği tarih buymuş. 24’lü tuvalet kağıdı 119 TL, 12’li kağıt havlu 95 TL’den satılıyor. Haydi, bu büyük indirim fırsatını kaçırmayın!
24’LÜ TUVALET KAĞIDI 119 TL, 12’Lİ KAĞIT HAVLU 95 TL! O MARKET AZ ÖNCE BÜYÜK İNDİRİMİ AÇIKLADI, HEPSİ KAPIŞ KAPIŞ GİDECEKBİM bu hafta müşterileri için çok büyük bir indirim sunuyor. Güvenilir ve kaliteli temizlik ve hijyen ürünlerinde dev indirimler mevcut. Ayrıca Dr. Oetker ürünleri için çok özel fırsatlar da mevcut. BİM'in bu haftaki aktüel kataloğunda, müşterilerin memnuniyeti için en iyi ürünler sunuluyor. BİM, bu hafta müşterilerine özel bir kampanya ile, özellikle temizlik ve hijyen ürünlerinde büyük indirimler sunuyor. Buna ek olarak, Dr. Oetker ürünlerinin genelinde çok önemli indirimler mevcut. BİM'in bu haftaki aktüel kataloğunda, müşterilerin her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için seçkin ürünler sunuluyor. BİM, bu hafta müşterilerini, temizlik ve hijyen ürünlerinde ve Dr. Oetker ürünlerinde daha da fazla indirimler ile mutlu etmeyi hedefliyor. BİM'in bu haftaki aktüel kataloğunda, müşterilerinin memnuniyeti için sunduğu ürünler, kaliteli, güvenilir ve uygun fiyatlıdır.
BİM’DE BU HAFTA NELER VAR?Bu hafta BİM'de indirimli olarak satışa sunulan ürünler arasında tuvalet kağıdı, kağıt havlu gibi ürünler de var. BİM 7 Şubat 2023 aktüel ürünler kataloğunda indirime giren ürünler arasında Omo Active Oxygen Toz Deterjan 7,5 Kg, Yumoş Şakayık Konsantre Yumuşatıcı 1440 ml, Finish Bulaşık Makinesi Temizleyicisi 250 ml, Porçöz Mutfak-Banyo Sprey 750 ml, Viking Çamaşır Yumuşatıcısı 5 Litre, Neutrogena Yüz Temizleme Jeli 200 ml, Neutrogena Günlük Peeling Jel 150 ml, Neutrogena Temizleyici Tonik 200 ml, Claderm Kil Maskesi 50 ml, Naturalove Peeling ve Maske Kiti, Makeover Makyaj Fırça Seti 5’li, Angie El Kremi + Lip Balm, Dr.Oetker Krem Şanti 3×75 gr gibi ürünler bulunuyor. BİM 7 ŞUBAT 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ
Dr.Oetker markasının 7 Şubat 2023 tarihinde BİM mağazalarına girecek ürünlerinin listesi pastacılık ürünleri de dahil olmak üzere şöyle sıralanıyor; Dr.Oetker Krem Şanti 3×75 gr, Dr.Oetker Puding 3'lü, Dr.Oetker Bardakta Puding, Dr.Oetker Bisküvili Puding 100 gr, Dr.Oetker İrmik Helvası 400 gr, Dr.Oetker Karışık Pizza 405 gr, Dr.Oetker Çikolatalı Sos 2×102 gr, Dr.Oetker Dark Kakao 100 gr, Dr.Oetker Pudra Şekeri 150 gr, Dr.Oetker Pembe Pudra Şekeri 2×15 gr, Dr.Oetker 2'li 1 Arada Vanilinli Hamur Kabartma Tozu 3×10 gr, Pastamilan Pasta Keki 300 gr, Tadıtam Mini Cheesecake 480 gr, Dr.Oetker Pasta Süsü Gümüş İnci Kalp 10 gr, Dr.Oetker Karbonat 5×5 gr, Dr.Oetker Pasta Süsü Şekerli Çubuk-Kakaolu Çubuk 10 gr, Dr.Oetker Hazır Tatlı Sos 50 gr, Dr.Oetker Meyveli Sos 8 TL, Dr.Oetker Aromalı Şeker Toz Karışım 14 gr, Dr.Oetker Pastacı Kreması + Pasta Jölesi Kırmızı 17,25 TL, Dr.Oetker Jelatin 2×6 gr, Dr.Oetker Çikolata Şelalesi 195 gr, Dr.Oetker Profiterol 360 gr, Dr.Oetker Wolke Kek 34,50 TL, İçim Yarım Yağlı Yoğurt 3 Kg, İçim Ayran 1500 ml, Dost %0,1 Yağlı Süt 1 Litre ve İçim Labne 3×180 gr.