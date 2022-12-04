Tuvalete cep telefonsuz girmeyenler dikkat! Uzmanlar en fazla 10 dakika diye uyarıyor..













TUVALETTE 10 DAKİKADAN FAZLA KALMANIN ZARARLARI

Birçok kişi cep telefonlarını tuvalete taşır. Washington Post haberine göre, bu durumla ilgili çok sayıda anket yapılmıştır. NordVPN tarafından yürütülen bir ankette, ankete katılanların %65'i (ankete katılan 9.800 yetişkinden) telefonlarını tuvalette kullandıklarını söyledi. Washington Post'un haberine göre bu alışkanlık yeni değil, insanlar on yıllardır tuvalette kitap ve dergi okuyor ve cep telefonları küçülüp daha taşınabilir hale geldikçe, birdenbire bu cihazları tercih etmeye başladılar. Alışkanlıklar, konsantrasyon ve insan davranışları ile ilgili yazılar yazan öğretim görevlisi Nir Eyal, tuvalette telefonlarını sürekli kontrol eden insanların olduğunu ve ayrıca tuvalette telefonlarını kontrol etmesine ilişkin yalan söyleyen kişilerin olduğunu söylüyor.NYU Langone'da gastroenterolog olan Roshini Raj, normalde ortalama 10 dakikadan fazla zaman harcanmaması gerektiğini belirtiyor. Raj, tıpta o kadar çok şey olduğunu ve herkese uyan tek bir yanıt olmadığını söyleyerek üç olasılığa işaret etti. Bunlardan en önemlisinin uzun süre tuvalette oturur vaziyette durmanın emoroide (kabızlık), bazen ağrılı ve anal bölgede damarların şişmesine neden olabileceğini anlatıyor. Raj, konuyla ilgili açıklamasında "Bunun bir kısmı tuvaletin benzersiz tasarımından kaynaklanmaktadır. Tuvalette oturmanın ağırlığı her şeyin biraz sarkmasına ve damarlarınıza baskı yapmasına neden olur. Yani aşırıya kaçmasanız da damarlar sıkışır." ifadelerini kullanıyor.Diğer bir bariz faktörün ise tuvaletlerin çok kirli olmasıdır. Çalışmalar, bir tuvaletin sifonu çekmenin, patojenleri yakındaki yüzeylere yayabilecek bir sis oluşturduğunu göstermiştir. Örneğin telefonunuzu klozetin lavabosuna koymanız da onu etkiler. Tuvaletlerdeki kötü hijyen nedeniyle gıda zehirlenmesi ve diğer hastalıklardan muzdarip birçok insan görülmüştür.