Tuvaletten çıktıktan sonra asla elini yıkamıyor! Nedenini duyanlar şaşkına döndü: Pes artık!













Sophia Patterson isimli bir kadın, TikTok'ta yaptığı paylaşımda tuhaf bir temizlik rutini hakkında açıklamalarda bulundu. Kendi evinde tuvalete girdiğinde, işini bitirdikten sonra ellerini yıkamadığını açıklayan Patterson, özel bir teknik kullanarak kendini kirletmediğini ve böylece zaman ve su tasarrufu sağladığını söyledi. Bu paylaşım, insanların sağlık ve hijyen konusundaki tutumlarını sorgulamalarına sebep oldu.Sophia Patterson'ın TikTok'ta yaptığı paylaşım, idrarını yaptıktan sonra ellerini yıkamamasının tuhaf nedenini anlattığı videosuyla sosyal medyada gündem yarattı. Patterson, kendisine özel bir teknik geliştirdiğini söyleyerek uzmanların önerilerine meydan okudu. Ancak uzmanlar, tuvalet sonrası ellerin en az 20 saniye boyunca yıkanmasını öneriyorlar. CDC (Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi) de bu konuda özellikle dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. Sophia Patterson, tuvalet sonrası ellerini yıkamama kararını su ve zaman tasarrufu için aldığını belirtirken, sosyal medyada bu konuda tepki gösterenlerin yanı sıra destekleyenlerin de olduğu görülüyor. Patterson, toplumsal bir tabu içinde olduğunu düşündüğünü ve kendi yöntemini bulduğunu söyleyerek, bu şekilde işe yarayan bir uygulama geliştirdiğini ifade ediyor. Ancak uzmanlar, tuvalet sonrası ellerin en az 20 saniye yıkanması gerektiğini belirtiyor.Elleri yıkamanın önemi, eldeki mikropları ve enfeksiyonları azaltmak için çok önemlidir. Eller, günlük olarak temas ettiğimiz nesnelere ve yüzeylere mikropları taşıyabilirler. Bu mikroplar, soğuk algınlığı, grip, ishal, hepatit A ve diğer enfeksiyonları yayabilirler. Elleri yıkamak, mikropları ve kirleri temizlemeye yardımcı olur ve enfeksiyon riskini azaltır. Özellikle tuvalet kullanımı, öksürme, hapşırma, burun silme ve çöp çıkarma gibi durumlardan sonra ellerin yıkanması önemlidir. Ayrıca, yemek hazırlama ve yemek yeme öncesinde de ellerin yıkanması önerilir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve diğer sağlık kuruluşları, ellerin en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmasını önermektedir. El temizliği, toplum sağlığı için önemli bir adımdır ve enfeksiyonların yayılmasını önlemek için alınabilecek basit bir önlemdir.