TÜVTÜRK personel alımını başlattı! İki şartı ve yüksek maaş vaadi var: Başvurular sadece bu şekilde yapılacak







TÜVTÜRK'TEN PERSONEL ALIM İLANI







BAŞVURULAR NASIL OLACAK

Birçok alanda işçi istihdamı sağlayan TÜVTÜRK yeni işe alım ilanını da açıkladı. Araç muayene teknisyeni olarak alınacak kişiler için başvuru şartları da belirlendi. Ayrıntılar yazının devamında.15 Şubat gününden beri personel alımı yapan kurum , son olarak araç muayene teknisyeni alacağını duyurdu. Alanda tecrübesi olan ya da eğitim alan kişiler başvuru yapabilecek. Başvuru yapabilmek için, teknik lise, endüstri meslek lisesi gibi okullardan mezun olmak gerekmektedir. Aynı zamanda kişilerin, MS Office bilmesi, ehliyetinin olması ve iş ilanı hangi şehir için verildiyse o şehirde yaşaması gerekiyor. İstanbul, Trabzon, Of, Erzurum, Bodrum, Fethiye, Tavşanlı, TÜVTÜRK personel alımı yapılacağı duyuruldu.İş arayan ve TÜVTÜRK personel alım ilanına başvuru yapmak isteyenler, kariyer.net sitesi üzerinden başvuru yapabilecekler. Buna ek olarak TÜVTÜRK mail adresi üzerinden de başvuru yapılabileceği duyuruldu. TÜVTÜRK mail adresi; ik@tuvturk.com.tr olarak açıklandı.