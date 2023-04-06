TÜVTÜRK personel alımını başlattı! İki şartı ve yüksek maaş vaadi var: Başvurular sadece bu şekilde yapılacak

Birçok alanda işçi istihdamı sağlayan TÜVTÜRK yeni işe alım ilanını da açıkladı. Araç muayene teknisyeni olarak alınacak kişiler için başvuru şartları da belirlendi. Ayrıntılar yazının devamında.
TÜVTÜRK'TEN PERSONEL ALIM İLANI
15 Şubat gününden beri personel alımı yapan kurum , son olarak araç muayene teknisyeni alacağını duyurdu. Alanda tecrübesi olan ya da eğitim alan kişiler başvuru yapabilecek. Başvuru yapabilmek için, teknik lise, endüstri meslek lisesi gibi okullardan mezun olmak gerekmektedir. Aynı zamanda kişilerin, MS Office bilmesi, ehliyetinin olması ve iş ilanı hangi şehir için verildiyse o şehirde yaşaması gerekiyor. İstanbul, Trabzon, Of, Erzurum, Bodrum, Fethiye, Tavşanlı, TÜVTÜRK personel alımı yapılacağı duyuruldu.