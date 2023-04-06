KAMU PERSONELİ
06 Nisan 2023 - 17:00

TÜVTÜRK personel alımını başlattı! İki şartı ve yüksek maaş vaadi var: Başvurular sadece bu şekilde yapılacak

Milyonlarca iş arayan gence müjdeli haber. Araç muayene hizmeti veren kurum yeni personel alımı yapacağını duyurdu. Detaylar haberimizde.

KAMU PERSONELİ
06 Nisan 2023 - 17:00
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TÜVTÜRK personel alımını başlattı! İki şartı ve yüksek maaş vaadi var: Başvurular sadece bu şekilde yapılacak
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Birçok alanda işçi istihdamı sağlayan TÜVTÜRK yeni işe alım ilanını da açıkladı. Araç muayene teknisyeni olarak alınacak kişiler için başvuru şartları da belirlendi. Ayrıntılar yazının devamında.

tüvtürk alım

TÜVTÜRK'TEN PERSONEL ALIM İLANI



15 Şubat gününden beri personel alımı yapan kurum , son olarak araç muayene teknisyeni alacağını duyurdu. Alanda tecrübesi olan ya da eğitim alan kişiler başvuru yapabilecek. Başvuru yapabilmek için, teknik lise, endüstri meslek lisesi gibi okullardan mezun olmak gerekmektedir. Aynı zamanda kişilerin, MS Office bilmesi, ehliyetinin olması ve iş ilanı hangi şehir için verildiyse o şehirde yaşaması gerekiyor. İstanbul, Trabzon, Of, Erzurum, Bodrum, Fethiye, Tavşanlı, TÜVTÜRK personel alımı yapılacağı duyuruldu.

BAŞVURULAR NASIL OLACAK

İş arayan ve TÜVTÜRK personel alım ilanına başvuru yapmak isteyenler, kariyer.net sitesi üzerinden başvuru yapabilecekler. Buna ek olarak TÜVTÜRK mail adresi üzerinden de başvuru yapılabileceği duyuruldu. TÜVTÜRK mail adresi; ik@tuvturk.com.tr olarak açıklandı. 

EDİTÖR
Deniz Daş
Deniz Daş
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