Büyük bir iddia ile ekran macerasına başlayan Tuzak dizisi, ne yazık ki beklediği başarıya ulaşamadı. Başrollerinde Bensu Soral, Akın Akınözü ve Talat Bulut gibi isimlerin yer aldığı dizi seyirciyi yeni yeni kendine çekmeye başladı. Çarşamba akşamları 6 iddialı yapımın ekrana gelmesi reyting savaşlarını kızdırıyor. Ekran macerasına yeni başlayan Tuzak dizisi ise rakiplerinin karşısında oldukça zorlanıyor. Ancak bu durum sosyal medyada oldukça farklı. Özellikle yakışıklı oyuncu Akın Akınözünü'nün hayran kitlesi sosyal medya platformlarında oyuncuyla birlikte yeni dizisini de ön plana çıkartıyor.
Dizi
13 Kasım 2022 - 12:40
Tuzak dizisinden şaşırtan hamle! Reytinglerde yakalayamadığı başarıyı sosyal medyada yakaladı! Kuruluş Osman'dan Bir Peri Masalı'na kadar tüm rakiplerine büyük fark attı
Her hafta Çarşamba akşamı TV8 ekranlarında yayınlanan Tuzak dizisi, reytinglerde beş diziyle mücadele ediyor. Reyting sonuçlarında rakiplerine yenilen dizi sosyal medyada ise şaşırtan bir başarıya ulaştı.
Dizi
13 Kasım 2022 - 12:40
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