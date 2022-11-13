Dizi
13 Kasım 2022 - 12:40

Tuzak dizisinden şaşırtan hamle! Reytinglerde yakalayamadığı başarıyı sosyal medyada yakaladı! Kuruluş Osman'dan Bir Peri Masalı'na kadar tüm rakiplerine büyük fark attı

Her hafta Çarşamba akşamı TV8 ekranlarında yayınlanan Tuzak dizisi, reytinglerde beş diziyle mücadele ediyor. Reyting sonuçlarında rakiplerine yenilen dizi sosyal medyada ise şaşırtan bir başarıya ulaştı.

Dizi
13 Kasım 2022 - 12:40
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Tuzak dizisinden şaşırtan hamle! Reytinglerde yakalayamadığı başarıyı sosyal medyada yakaladı! Kuruluş Osman'dan Bir Peri Masalı'na kadar tüm rakiplerine büyük fark attı
Büyük bir iddia ile ekran macerasına başlayan Tuzak dizisi, ne yazık ki beklediği başarıya ulaşamadı. Başrollerinde Bensu Soral, Akın Akınözü ve Talat Bulut gibi isimlerin yer aldığı dizi seyirciyi yeni yeni kendine çekmeye başladı.

Çarşamba akşamları 6 iddialı yapımın ekrana gelmesi reyting savaşlarını kızdırıyor. Ekran macerasına yeni başlayan Tuzak dizisi ise rakiplerinin karşısında oldukça zorlanıyor. Ancak bu durum sosyal medyada oldukça farklı. Özellikle yakışıklı oyuncu Akın Akınözünü'nün hayran kitlesi sosyal medya platformlarında oyuncuyla birlikte yeni dizisini de ön plana çıkartıyor.

 tuzak dizisi

SOSYAL MEDYADA ENLER LİSTESİNDE!

Tuzak dizisi sosyal medya üzerinde yapılan paylaşımlar ile haftanın zirvesine çıktı. Adba.tv tarafından 8 Kasım'da yapılan araştırmada Tuzak dizisi 98.500 ileti aldı.

Reyting oranlarındaki başarısızlığına rağmen sosyal medya üzerinde zirveye çıkan dizi böylelikle ne kadar fazla konuşulduğunu göstermiş oldu. Eğer ki dizinin sosyal medyadaki bu başarısı reytinglerine de yansırsa dizi final yapmadan ekran macerasına uzun bir süre devam eder.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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