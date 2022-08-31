YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 13:21

Tuzla'da 30 Ağustos Coşkusu Yaşandı - İstanbul

YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 13:21
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Tuzla'da 30 Ağustos Coşkusu Yaşandı - İstanbul


Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yılı tüm yurtta olduğu gibi Tuzla'da da kutlandı. Zafer Bayramı coşkusu Tuzla Sahil Tören Alanı'nda gerçekleştirilen Bilal Hancı, Volkan Arslan ve Kıraç konseri ile zirveye ulaştı.


30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yılı tüm yurtta olduğu gibi Tuzla'da da coşkuyla kutlandı. 30 Ağustos programlarının ilki Sahil Tören Alanı'nda gerçekleştirildi. Sahil Tören Alanı'nda gerçekleştirilen çelenk sunma törenine Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla Piyade Okul Komutanı Tuğgeneral Aydın Cihan Uzun, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar, gaziler, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile birlikte birden fazla vatandaş katıldı. Bayram programı çerçevesinde Tuzla Belediyesi Orhanlı Stadyumu'nda U11 Futbol Turnuvası düzenlendi. Düzenlenen turnuvada dostça mücadeleler yapılırken dereceye giren takımlara kupa ve madalya takdim edildi. 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu akşam saatlerinde ise zirveye ulaştı. Sahil Tören Alanı'nda düzenlenen Bilal Hancı, Volkan Arslan ve Kıraç konserine binlerce İstanbullu katıldı. Program öncesinde Tuzla Belediyesi ekipleri tarafından vatandaşlara Türk Bayrağı dağıldı. Şarkılar sırasında binlerce İstanbullu Türk Bayrakları ile görsel bir şölen oluşturdu .



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Haber Editörü
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