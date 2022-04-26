Tuzla'da kuyumcu soygunu

İstanbul Tuzla'da gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre Yayla Mahallesi'nde sabah saatlerinde bir kuyumcu önüne motosikletiyle gelen iki şahıs kuyumcuya girerek A.N.Y. isimli çalışana silahla ateş etti. Silah ile vurulan çalışanın vücuduna 2 kurşun isabet etti. Çalışanı yaralayan hırsız bir poşete doldurduğu altın ve ziynet eşyalarını alarak dışarı çıktı. Saldırgan motosikletle dışarıda bekleyen diğer şüphelinin arkasına bindikten sonra olay yerinden hızla kaçtı. Soyguncuları kovalayan çevre esnaf hemen durumu polise bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda ağır bir şekilde yaralanan kuyumcu çalışanı A.N.Y. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Olay yerine özel harekat polisleri de sevk edildi. Özel harekat polisleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlattı. Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen A.N.Y.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenilirken kaçan iki soyguncuyu arama çalışmaları devam ediyor.Olay hakkında konuşan Nevzat Uçan, “Biz içeride temizlik yapıyorduk. Motosikletli kasklı iki kişi geldi. İçeriden iki el ateş sesi geldi. Daha sonra motosiklete binip kaçtılar. İçerideki arkadaş vurulmuş. Ne kadar malzeme çalındığını bilmiyorum ama bir şeyler çaldıklarını gördük. Yaralıyı hastaneye kaldırdılar. Kalp masajı yapmışlar” dedi.Öte yandan soygunu gerçekleştiren iki şüphelinin kuyumcuyu soyduktan sonra dışarı çıkarak kaçtıkları anlar çevre kameralar tarafından kaydedildi. Kaydedilen görüntülerde şapkalı ve cerrahi maskeli şüphelinin elinde bir poşet altın ve ziynet eşyasıyla kuyumcudan çıktığı ve motosikletli şüphelinin arkasına bindikten sonra hızla olay yerinden kaçtıkları görülüyor.