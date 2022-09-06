YAŞAM
06 Eylül 2022 - 07:52

Tuzla Şekerpınar mevkisinde iki kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

Anadolu Otoyolu'nda, Muhammed Irmak yönetimindeki 34 EVH 859 plakasına sahip kamyonet, Ankara istikametinde hareket halinde olan Sedat Çetinkaya yönetimindeki 34 BTH 73 plakasına sahip plastik kasa yüklü kamyonete, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek arkadan çarptı.

YAŞAM
06 Eylül 2022 - 07:52
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Tuzla Şekerpınar mevkisinde iki kamyonet çarpıştı: 3 yaralı


Haber verilmesi üzerine olay mahaline itfaiye, polis ve 112 Acil sağlık personelleri yollandı. İtfaiye ekipleri plastik yüklü kamyonette sıkışan araç sürücüsü Sedat Çetinkaya ve diğer kamyonette bulunan sürücü Muhammet Irmak ile yanında bulunan Zübeyir Kolbaşı'ı sıkıştıkları yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.
Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı alarak hastaneye kaldırılan Zübeyir Kolbaşı'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazanın etkisiyle, plastik kasa yüklü kamyonet hurdaya dönerken plastik kasalar yola savruldu.
Polis ekipleri yeni bir kaza yaşanmaması için güvenlik tedbiri alarak trafik akışını kontrollü bir şekilde sağladı.
Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nda trafik yoğunluğu yaşanırken, kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından trafik akışı normale döndü.



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