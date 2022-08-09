TV8,5 nasıl izlenir, kaçıncı kanalda? TV8,5 frekans bilgileri







TV8,5 nasıl izlenir, hangi kanalda?







TV8 kanalını satın almasının ardından dijital platform olan EXXEN'in sahibi olan Acun Ilıcalı, şimdilerde ise yeni düzenlemeler için uğraşmaktadır. Avrupa maçlarını EXXEN üzerinden Ilıcalı'dan yeniliklerin arkası kesilmiyor. Futbolseverleri kanalına çekmek isteyen Acun Ilıcalı, TV8,5 kanalında Championship mücadelelerini vereceğini açıkladı. Peki, TV8,5 nasıl izlenir? TV8,5 kaçıncı kanalda? İşte detaylar...Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8,5 kanalında Championship karşılaşmaları yer almaktadır. TV8,5 kanalını izlemek isteyenler D-Smart, Kablo TV, Tivibu ve uydudan kolayca erişebilmektedir. Fakat bu kanal Digiturk'te yer almamaktadır. Digitürk aboneleri tv8,5 kanalını izleyebilmek için beIN Connecte giriş yapmaları gerekir.TV8,5 kanalına uydudan giriş yapmak isteyenler için frekans bilgileri; -Türksat 4A Uydusu -Frekans: 12346 -MHz Polarizasyon: Yatay (Horizontal) -Symbol Rate: 9600 -Ksym/s Fec: 3/4