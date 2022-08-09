MEDYA
09 Ağustos 2022 - 14:46

TV8,5 nasıl izlenir, kaçıncı kanalda? TV8,5 frekans bilgileri

Championship karşılaşmalarının TV8,5 kanalında izleyicilerle buluşacağını Acun Ilıcalı duyurdu. Bunun üzerine izleyiciler ise TV8,5 kanalı nasıl izlenir, kaçıncı kanalda? sorularına yanıt aramaya başladı. TV8,5 frekans bilgileri haberimizde yer almaktadır.

MEDYA
09 Ağustos 2022 - 14:46
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TV8,5 nasıl izlenir, kaçıncı kanalda? TV8,5 frekans bilgileri


TV8 kanalını satın almasının ardından dijital platform olan EXXEN'in sahibi olan Acun Ilıcalı, şimdilerde ise yeni düzenlemeler için uğraşmaktadır. Avrupa maçlarını EXXEN üzerinden Ilıcalı'dan yeniliklerin arkası kesilmiyor. Futbolseverleri kanalına çekmek isteyen Acun Ilıcalı, TV8,5 kanalında Championship mücadelelerini vereceğini açıkladı. Peki, TV8,5 nasıl izlenir? TV8,5 kaçıncı kanalda? İşte detaylar...

TV8,5 nasıl izlenir, hangi kanalda?

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8,5 kanalında Championship karşılaşmaları yer almaktadır. TV8,5 kanalını izlemek isteyenler D-Smart, Kablo TV, Tivibu ve uydudan kolayca erişebilmektedir. Fakat bu kanal Digiturk'te yer almamaktadır. Digitürk aboneleri tv8,5 kanalını izleyebilmek için beIN Connecte giriş yapmaları gerekir.



TV8,5 nasıl izlenir?

TV8,5 kanalına uydudan giriş yapmak isteyenler için frekans bilgileri;

-Türksat 4A Uydusu

-Frekans: 12346

-MHz Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

-Symbol Rate: 9600

-Ksym/s Fec: 3/4

EDİTOR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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