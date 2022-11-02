TV8'den kovulmuştu! Survivor sunucusu Semih Öztürk'ten sevenlerini üzen haber







Semih Öztürk ve Kurretülayn Matur boşanıyor mu?







Doğum günü partisine gitmedi

Semih Öztürk TV8’den neden kovuldu?

Survivor Extra programının sunucularından biri olan Semih Öztürk, işini yapmaya devam ederken ani bir şekilde işine son verilmişti. TV8’den ayrıldıktan sonra ekranlarda gözükmeyen Semih Öztürk ile ilgili sevenlerini üzecek bir iddia ortaya atıldı. Öztürk’ün eşi Kurretülayn Matur’un son paylaşımı akıllarda soru işareti yarattı.2014 yılında yine TV8 ekranlarında yayınlanan Ütopya yarışmasında tanışan Semih Öztürk ve Kurretülayn Matur çifti, yarışmanın sona ermesi ardından evlilik kararı almıştı. Semih Öztürk Survivor Extra programına sunucu olarak transfer olurken, 2020 yılında Kurretülayn ile nikah masasına oturdu.Basından uzak bir evlilik geçiren çiftin boşanma arifesinde oldukları öne sürüldü. Kurretülayn Matur’un son paylaşımı ise iddiaları güçlendirdi.Semih Öztürk’ün eşi Kurretülayn Matur’un dün akşam yapılan doğum günü partisine katılmaması dikkatleri çekti. Semih Öztürk ise eşinin doğum gününe ilişkin sosyal medya hesabından hiçbir paylaşım yapmadı.Çift genellikle birlikte görüntü vermekten uzak dururken Matur’un yaptığı paylaşım ise çiftin ayrılığını kanıtlar nitelikte oldu. Matur, Nietzche’nin “ Evlilikler aşkın olmamasından değil, arkadaşlığın olmamasından biter “ sözünü paylaştı. Ünlü çiftten ise iddialara karşılık herhangi bir açıklama gelmedi.Acun Medya’nın kurucularından biri ve Acun Ilıcalı’nın en yakın dostu olan Alpay Kazan, önceki yıl kanser nedeniyle hayatını kaybetti. Kazan’ın vefat haberi ardından Kurretülayn Matur sosyal medya hesabından bir paylaşım yapmış ve isim vermeden Alpay Kazan’a hakkını helal etmediğini ima etmişti. İki ismin arasında Ütopya yarışmasından beri bir anlaşmazlık olduğu biliniyor.Yakın dostunu kaybetmenin acısını yaşayan Acun Ilıcalı, bu paylaşımı görünce resmen deliye döndü. Kurretülayn Matur’un sözleri nedeniyle Semih Öztürk’ün Survivor Extra’daki işine son verdi. Semih Öztürk’ün yeni sezonda Survivor Extra’da yer alıp almayacağı ise bilinmiyor.