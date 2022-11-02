MAGAZİN
02 Kasım 2022 - 17:40

TV8'den kovulmuştu! Survivor sunucusu Semih Öztürk'ten sevenlerini üzen haber

TV8'de yayınlanan Survivor Extra programının sunucusu Semih Öztürk, eşinin paylaşımı nedeniyle işinden kovulmuştu. Ünlü isimden sevenlerini üzecek bir haber geldi.

MAGAZİN
02 Kasım 2022 - 17:40
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TV8'den kovulmuştu! Survivor sunucusu Semih Öztürk'ten sevenlerini üzen haber


Survivor Extra programının sunucularından biri olan Semih Öztürk, işini yapmaya devam ederken ani bir şekilde işine son verilmişti. TV8’den ayrıldıktan sonra ekranlarda gözükmeyen Semih Öztürk ile ilgili sevenlerini üzecek bir iddia ortaya atıldı. Öztürk’ün eşi Kurretülayn Matur’un son paylaşımı akıllarda soru işareti yarattı.

Semih Öztürk ve Kurretülayn Matur boşanıyor mu?

2014 yılında yine TV8 ekranlarında yayınlanan Ütopya yarışmasında tanışan Semih Öztürk ve Kurretülayn Matur çifti, yarışmanın sona ermesi ardından evlilik kararı almıştı. Semih Öztürk Survivor Extra programına sunucu olarak transfer olurken, 2020 yılında Kurretülayn ile nikah masasına oturdu.



Basından uzak bir evlilik geçiren çiftin boşanma arifesinde oldukları öne sürüldü. Kurretülayn Matur’un son paylaşımı ise iddiaları güçlendirdi.

Doğum günü partisine gitmedi

Semih Öztürk’ün eşi Kurretülayn Matur’un dün akşam yapılan doğum günü partisine katılmaması dikkatleri çekti. Semih Öztürk ise eşinin doğum gününe ilişkin sosyal medya hesabından hiçbir paylaşım yapmadı.

semih öztürk

Çift genellikle birlikte görüntü vermekten uzak dururken Matur’un yaptığı paylaşım ise çiftin ayrılığını kanıtlar nitelikte oldu. Matur, Nietzche’nin “ Evlilikler aşkın olmamasından değil, arkadaşlığın olmamasından biter “ sözünü paylaştı. Ünlü çiftten ise iddialara karşılık herhangi bir açıklama gelmedi.

Semih Öztürk TV8’den neden kovuldu?

Acun Medya’nın kurucularından biri ve Acun Ilıcalı’nın en yakın dostu olan Alpay Kazan, önceki yıl kanser nedeniyle hayatını kaybetti. Kazan’ın vefat haberi ardından Kurretülayn Matur sosyal medya hesabından bir paylaşım yapmış ve isim vermeden Alpay Kazan’a hakkını helal etmediğini ima etmişti. İki ismin arasında Ütopya yarışmasından beri bir anlaşmazlık olduğu biliniyor.

semih öztürk

Yakın dostunu kaybetmenin acısını yaşayan Acun Ilıcalı, bu paylaşımı görünce resmen deliye döndü. Kurretülayn Matur’un sözleri nedeniyle Semih Öztürk’ün Survivor Extra’daki işine son verdi. Semih Öztürk’ün yeni sezonda Survivor Extra’da yer alıp almayacağı ise bilinmiyor.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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