TV8 Doya Doya Moda ne zaman başlıyor? Doya Doya Moda yeni sezon yarışmacıları kimler?

Ekranlarda yer almaya başlamasıyla büyük bir kesimi televizyon ekranlarına kilitleyen sevilen moda yarışması Doya Doya Moda hakkında izleyenleri tarafından pek çok detay merak edilmeye başlandı. Bunun üzerineyse TV8 ekranlarının sevilen moda yarışması hakkında birçok soruya yanıt aranmaya başlandı.
Doya Doya Moda'nın yeniz sezon jürileri arasında Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez, Serdar Uzuntaş ve Yasemin Yılmaz yer alıyor.
Doya Doya Moda ne zaman başlayacak?Ekranların sevilen ve heyecanla beklenen yarışma programlarında biri olan Doya Doya Moda'nın ne zaman başlayacağı hakkında araştırmalara yapılmaya başladı. Programın çekimlerinin başladığı duyurulurken televizyon ekranlarında ne zaman yer alacağı ise henüz belirtilmedi.
Doya Doya Moda yeniz sezon jürileri kimler?TV8 ekranlarında yakın zamanda başlayacağı belirtilen ama net bir tarih belirtilmeyen yarışma programının jüri koltuğunda ise kimlerin yer aldığı merak edilmeye başlandı. Geçtiğimiz yıllarda jüri olarak Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez, Kemal Doğulu, Seray Sever ve Umut Eker izleyenlerin karşısında yer almıştı. Bu sene ise çekimlerin başlamasıyla jüride yer alacak olan isimlerde belli oldu.
Doya Doya Moda'nın yeniz sezon jürileri arasında Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez, Serdar Uzuntaş ve Yasemin Yılmaz yer alıyor.