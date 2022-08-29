Final programının büyük bir heyecanla beklendiği Fenerbahçe WinWin kampanyasında sonucun ne olacağı merakla beklenmektedir. Fener Ol WinWin toplanan para ne kadar? Fener Ol WinWin final gecesi ne zaman? İşte, Fenerbahçe’nin borçlarından ötürü başlatılan kampanya detayları haberimizde yer almaktadır
TV Programları
29 Ağustos 2022 - 13:51
TV8 Fenerbahçe Fener ol WinWin kampanyası final gecesi
Fenerbahçe’nin güncel borçlarından ötürü düzenlenen kampanyayla beraber Fener Ol duyurusu yapıldı. Fenerbahçeli taraftarların katılım sağlayarak başlattığı WinWin kampanyasında sona gelindiği belirlenirken final gecesinin ne zaman olacağı araştırılmaya başlandı. Fenerbahçe WinWin kampanyası ödülleri nelerdir? Fenerbahçe WinWin final gecesi ne zaman? İşte detaylar…
TV Programları
29 Ağustos 2022 - 13:51
EDİTOR
İlginizi Çekebilir