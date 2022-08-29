TV8 Fenerbahçe Fener ol WinWin kampanyası final gecesi

Fenerbahçe WinWin ödülleri

Fenerbahçe WinWin çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

Final programının büyük bir heyecanla beklendiği Fenerbahçe WinWin kampanyasında sonucun ne olacağı merakla beklenmektedir. Fener Ol WinWin toplanan para ne kadar? Fener Ol WinWin final gecesi ne zaman? İşte, Fenerbahçe’nin borçlarından ötürü başlatılan kampanya detayları haberimizde yer almaktadır-10 adet 2019 model Fiat Egea, -10 adet Ford Touneo, -Altı gece yedi günlük Newyork turu, -Cem Yılmaz gösterisine iki kişilik davetiye, -Nikah, düğün ve doğum günü gibi etkinliklere Fenerbahçe Ali Koç’u davet etme, -Yeni sezonda oynanacak müsabakada yönetim locasında başkan ve yönetim kurulu üyeleriyle maç izleme, -Yeni sezonda geçerli bir yıllık Süper Lig kombine bileti, -Yeni sezonda geçerli Fenerbahçe basketbol takımı Ülker Arena’da oynanacak müsabakalarda geçerli bir yıllık kombine, -Takım oyuncularıyla buluşma olanağı, -Takımla yemek yeme, -Teknik direktör ve takım kaptanıyla yemeğe çıkma, -Basketbol takımıyla buluşma, yemek yeme, koç ve kaptanla yemeğe çıkma, -Yeni sezonda çubuklu forma gibi ödüller dağıtılacak.Milyonlarca Fenerbahçeli taraftarın beklediği WinWin kampanyasında beklenen final gecesi geldi. 15 Haziran 2019 günü sona erecek olan etkinlikte kazananlar ise 24 Haziran 2019’da Fenerbahçe resmi internet sayfası üzerinden paylaşılacaktır. Şu zamana kadar toplamda 55 milyon TL’nin üzerinde para toplanıldığı duyurulurken 1 milyondan fazla kişinin de katılım sağladığı belirlendi.