TV8'in sevilen dizisinden kötü haber! Acun Ilıcalı yine tutturamadı: Final kararı çıktı!

TV8 ekranlarında yayınlanan Tuzak dizisi ile ilgili sevenlerine üzücü haber geldi. Peki Tuzak dizisi neden bitiyor? Ne zaman final olacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
TUZAK DİZİSİ FİNAL YAPIYORTV8 ekranlarında yayınlanan ve iddialı şekilde ekranlara gelen dizinin final tarihi ile ilgili geçmişte konuşulan iddiaları Acun Ilıcalı yalanlamış ve dizinin devam edeceğini söylemişti. Tuzak dizisinde bir adam ailesinin kaderini değiştiren bir aileden intikam almak için yola çıkar ve haksızlıkları anlatılır.
Dizide Akın Akınözü Umut Yörükoğlu ve Çınar Yılmaz karakterini, Bensu Soral Ceren Gümüşay karakterini, Talat Bulut Demir Gümüşay karakterini, İlayda Çevik Luna karakterini, Rıza Kocaoğlu Güven Gümüşay karakterini, Yağız Can Konyalı Mete Gümüşay karakterini, Emir Benderlioğlu Çetin ve Mahir Yörükoğlu karakterini, Onur Durmaz Ali karakterini, Naz Göktan Ayşe karakterini, Eylül Su Sapan Nil ve Umay Yörükoğlu karakterini, Servet Pandur Meral karakterini canlandırdı. Dizinin daha önce 13. bölümle final yapacağı iddiaları boşa çıksa da Tuzak dizisinin diğer sezon devam etmeyeceği ve 26. bölümüyle 28 Nisan Cuma günü final bölümünün yayınlanacağı öğrenildi.