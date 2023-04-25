MEDYA
25 Nisan 2023 - 15:30

TV8'in sevilen dizisinden kötü haber! Acun Ilıcalı yine tutturamadı: Final kararı çıktı!

Birçok dizi reyting kurbanı olarak ekranlara veda etmek zorunda kalıyor! Peki TV8'in dizisi neden bitiyor? Tüm detaylar haberimizde.

MEDYA
25 Nisan 2023 - 15:30
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TV8'in sevilen dizisinden kötü haber! Acun Ilıcalı yine tutturamadı: Final kararı çıktı!


TV8 ekranlarında yayınlanan Tuzak dizisi ile ilgili sevenlerine üzücü haber geldi. Peki Tuzak dizisi neden bitiyor? Ne zaman final olacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TUZAK DİZİSİ FİNAL YAPIYOR

TV8 ekranlarında yayınlanan ve iddialı şekilde ekranlara gelen dizinin final tarihi ile ilgili geçmişte konuşulan iddiaları Acun Ilıcalı yalanlamış ve dizinin devam edeceğini söylemişti. Tuzak dizisinde bir adam ailesinin kaderini değiştiren bir aileden intikam almak için yola çıkar ve haksızlıkları anlatılır. 



Tuzak Dizisi Final Tarihi

Dizide Akın Akınözü Umut Yörükoğlu ve Çınar Yılmaz karakterini, Bensu Soral Ceren Gümüşay karakterini, Talat Bulut Demir Gümüşay karakterini, İlayda Çevik Luna karakterini, Rıza Kocaoğlu Güven Gümüşay karakterini, Yağız Can Konyalı Mete Gümüşay karakterini, Emir Benderlioğlu Çetin ve Mahir Yörükoğlu karakterini, Onur Durmaz Ali karakterini, Naz Göktan Ayşe karakterini, Eylül Su Sapan Nil ve Umay Yörükoğlu karakterini, Servet Pandur Meral karakterini canlandırdı. Dizinin daha önce 13. bölümle final yapacağı iddiaları boşa çıksa da Tuzak dizisinin diğer sezon devam etmeyeceği ve 26. bölümüyle 28 Nisan Cuma günü final bölümünün yayınlanacağı öğrenildi. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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