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20 Aralık 2022 - 19:44

TV8 Survivor yeni sezon ne zaman başlayacak? Survivor 2023 kadrosunda kimler var kimler!

Survivor 2023 yarışmasına katılacak olan yarışmacılar yavaş yavaş netleşmeye başladı. Hem akıl gücü hem de bilek gücünün önemli olacağı yeni sezon yarışmasında ünlülerin isimleri de Acun Ilıcalı tarafından arka arkaya açıklandı.

TV Programları
20 Aralık 2022 - 19:44
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TV8 Survivor yeni sezon ne zaman başlayacak? Survivor 2023 kadrosunda kimler var kimler!


Survivor'ın yeni sezonu için yarışmacılar belli olmaya başladı. Acun Ilıcalı, Survivor 2023 sezonuna katılacak isimleri kişisel sosyal medya hesapları üzerinden tek tek duyuruyor.

Survivor 2023 kadrosunda kimler var



TV8'in patronu Acun Ilıcalı, Survivor 2023'ün kadrosunda yer alacak olan 4. ismi de yine sosyal medya hesabından açıkladı. Peki Survivor'ın yeni sezonu ne zaman başlayacak? Yeni sezon adayları kimler? Acun Ilıcalı, Survivor 2023 açıklaması yayınlamaya devam ediyor. Tanıtım videosunun ardından yarışmacıların adlarının duyuruları da yayınlanmaya başladı. İşte Acun Ilıcalı'nın açıkladığı 2023 kadrosunda yer alacak o isimler...

Survivor 2023 kadrosunda kimler var

İLK ÜNLÜ YARIŞMACI YUSUF GÜNEY OLDU

İzleyicilerin merak içinde bekledikleri Survivor 2023 yarışmasında kadroya ilk giren isim şarkıcı Yusuf Güney oldu. Acun Ilıcalı, ünlü şarkıcının yarışmaya katılmasına ilişkin haberi "Sevgili Yusuf Güney Survivor 2023 kadrosuna dahil oldu, başarılar" sözleriyle duyurdu.

Survivor 2023 kadrosunda kimler var

Murat Eken, Berdan Mardini ve Ümit Erdim ise yarışmanın yeni sezonun diğer yarışmacıları olarak açıklandılar.

Survivor 2023 kadrosunda kimler var

Survivor 2023 kadrosunda kimler var

YENİ SURVİVOR SEZONU NE ZAMAN?

Survivor 2023 sezonunun Masterchef sezonu bittikten sonra başlaması bekleniyor. Survivor geçen yıl 15 Ocak 2022'de ekran serüvenine başladı. Acun Ilıcalı yeni sezon başvurularıyla ilgili bir açıklama yaptı:

"Survivor 2023'e hazır mısınız? Sloganımız bu yıl şöyle: Hayatta kalma akıl oyunu! Ada hayatı veya şovun yanı sıra, ruhun önde olduğu yeni bir kurtulan gelir. Ben yaşlıyım, hafifim, yüzemem, fazla koşamam deme, belki pratik zekan oyunları kazanır. Survivor 2023'e katılma şansı için hemen kaydolun."

Survivor 2023 kadrosunda kimler var

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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