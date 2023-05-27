Twitter’a uzun zamandır beklenen özellik geldi! Bu yenilik sayesinde artık her şey mümkün! Milyonlarca kullanıcı harekete geçti







ELON MUSK'TAN TWITTER HAMLESİ











Twitter'ın bu güncellemesi, kullanıcı deneyimini artırmayı hedefliyor. Altyazı özelliği, videoları daha erişilebilir hale getirecek ve işitme engelli kullanıcıların içerikleri daha kolay anlamalarını sağlayacak. Aynı zamanda, videoları indirme seçeneği de kullanıcılara daha fazla esneklik sağlayacak. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, Twitter üzerinde beğendikleri veya ilgilendikleri videoları daha sonra izlemek için indirebilecekler.Tesla CEO'su ve iş insanı Elon Musk, Twitter'ı satın almasından bu yana platformda bir dizi değişikliğe imza attı.Son gelen haberlere göre, Twitter'ın ürün tasarımcısı Andrea Conway, video paylaşım menüsünde yapılan değişiklikleri duyurdu. Bu güncellemeyle birlikte, kullanıcılar artık videoları izlerken altyazıları aktif hale getirebilecek, videoları indirebilecek ve paylaşabilecekler. Ancak bu yeni özelliklerin tüm Twitter kullanıcılarına mı yoksa sadece Twitter Blue abonelerine mi sunulacağı henüz belirsizliğini koruyor. Elon Musk, daha önce yaptığı açıklamada Twitter Blue abonelerinin artık 2 saatlik, yaklaşık 8 GB boyutundaki videoları yükleyip paylaşabileceğini duyurmuştu. Ayrıca Musk, 10 Mayıs tarihinde yaptığı bir açıklamada, "Yakında, bu platformdaki herhangi bir kullanıcıyla sesli ve görüntülü sohbet imkanı olacak, böylece dünyanın herhangi bir yerindeki insanlarla telefon numaranızı paylaşmadan iletişim kurabileceksiniz" şeklinde konuşmuştu. Twitter'ın bu değişiklikleri, kullanıcıların platformda daha interaktif ve zengin bir deneyim yaşamasını hedefliyor. Yeni özelliklerin kullanıcılara sunulmasıyla birlikte, Twitter'ın popülerliği ve kullanıcı tabanı daha da genişleyebilir. Kullanıcılar, videoları daha rahat bir şekilde izleyebilir, altyazılar sayesinde içerikleri daha iyi anlayabilir ve istedikleri videoları indirerek daha sonra tekrar izleme imkanı bulabilirler. Twitter'ın bu değişikliklerle, diğer sosyal medya platformlarına karşı rekabet gücünü artırması bekleniyor. Kullanıcıların beklentilerine cevap vermek ve daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmak için yapılan bu yenilikler, Twitter'ın gelecekteki başarısına olumlu yönde katkıda bulunabilir.