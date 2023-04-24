Twitter, bazı hesaplara mavi tik'i geri verdi













Ünlü şarkıcı Beyonce, futbolcu Harry Kane, televizyon sunucusu Richard Osman ve model Victoria Beckham mavi tik rozetini geri alan isimler arasında bulunuyor. ‘BBC News’in Twitter hesabı da ücret ödenmeden mavi tik rozetine sahip olanlardan…Sosyal medya uygulaması, Elon Musk tarafından alınmadan önce mavi tik rozeti, ücretsiz sahip olunan bir doğrulama aracıydı. İlk başlarda, sahte hesap ve yanlış bilgilerin yayılımını engellemek için tasarlanan bir kimlik doğrulama görevi üstleniyordu.Şimdilerde ise, bir hesabın mavi tik rozetine sahip olması için ödeme yapması gereken bir doğrulama süreci bulunuyor. Twitter’ın orijinal doğrulama aşamasından geçen ve mavi tik rozetine ücretsiz sahip olanlar 20 Nisan'da rozetlerini kaybetmişti.