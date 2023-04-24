MAGAZİN
24 Nisan 2023 - 00:48

Twitter, bazı hesaplara mavi tik'i geri verdi

Bir milyonun üzerinde takipçisi bulunan bazı Twitter hesaplarının mavi tik rozeti, abone ücreti alınmadan Twitter platformu tarafından tekrar etkin hale getirildi.

MAGAZİN
24 Nisan 2023 - 00:48
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Twitter, bazı hesaplara mavi tik'i geri verdi


Ünlü şarkıcı Beyonce, futbolcu Harry Kane, televizyon sunucusu Richard Osman ve model Victoria Beckham mavi tik rozetini geri alan isimler arasında bulunuyor. ‘BBC News’in Twitter hesabı da ücret ödenmeden mavi tik rozetine sahip olanlardan…

Musk



Sosyal medya uygulaması, Elon Musk tarafından alınmadan önce mavi tik rozeti, ücretsiz sahip olunan bir doğrulama aracıydı. İlk başlarda, sahte hesap ve yanlış bilgilerin yayılımını engellemek için tasarlanan bir kimlik doğrulama görevi üstleniyordu.

Musk

Şimdilerde ise, bir hesabın mavi tik rozetine sahip olması için ödeme yapması gereken bir doğrulama süreci bulunuyor. Twitter’ın orijinal doğrulama aşamasından geçen ve mavi tik rozetine ücretsiz sahip olanlar 20 Nisan'da rozetlerini kaybetmişti.

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