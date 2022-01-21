TEKNOLOJİ
21 Ocak 2022 - 18:36

Twitter Blur kullanıcılarına NFT müjdesi!

Twitter, ücetli abonelik paketi sahibi olan Twitter Blue kullanıcılarına NFT'leri profil fotoğrafı şekline getiren yeni özelliği getirdi.

TEKNOLOJİ
21 Ocak 2022 - 18:36
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Twitter Blur kullanıcılarına NFT müjdesi!
Türkçe'de 'değiştirilemez token' olarak bilinen 'non-fungible token (NFT)', genel olarak blockchain ağının üzerinde şifreli bir şekilde eşi daha olmayan token olarak kullanılıyor. Son zamanların en popüler uygulaması haline gelen bu teknolojiyle kullanıcılar görsel veya video satışı yaparak milyonlarca dolar gelir elde edebiliyor.








Dünyanın en çok kullanıcısına sahip platformların başında gelen Twitter, yeni teknolojik devrim NFT özelliğini İOS platformu üzerinden kullanıcılarına sundu. Sadece ücretli abonelik paketi sahibi olan Twitter Blue kullanıcılarının erişimine açılacak olan NFT özelliğini kullanmak isteyen aboneler, hesaplarını NFT desteği sunan bir cüzdanın hesabına bağlayarak özelliği kullanabilecekler.



Kullanıcıların bu işlem sonrası sahip olduğu NFT'lerden istediği bir tanesini kendi profillerine ekleyebilecekler. Altıgen olarak eklenecek olan profil fotoğrafı, ücretli abonelerin diğer kullanıcılardan  ayrılmasını sağlamış olacak. 



Twitter'ın söz konusu özellik ise  Rainbow, Coinbase Wallet, Argent, MetaMask, Ledger Live, ve Trust Wallet gibi cüzdanları desteklediği belirtilirken NFT olarak sayfaya eklenen profil fotoğrafı her tıklanıldığında NFT'nin sahip olduğu hesap ve NFT'nin geçmiş zamandaki satış bilgiler görülebileceği ifade edildi.



Diğer taraftan fiyatı 30,99 TL olarak biline ücretli abonelik hizmeti Twitter Blue, şu an için Türkiye'de kullanılamıyor.
EDİTOR
Elvan
Elvan
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