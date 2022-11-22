Twitter CEO'su Elon Musk 'Mavi Tik' uygulamasını erteleme kararı aldı!







MAVİ TİK UYGULAMASI ERTELENDİ











Tesla ve SpaceX'in üst düzey yöneticisi Elon Musk, dünyanın en çok kullanıcı potansiyeline sahip platformlardan Twitter'ı da satın alması ile birlikte şirket içi büyük değişimler yaşanmaya başlandı.Twitter'ın başına geçtikten sonra platformdan para kazanmanın yollarını arayan Elon Musk, "mavi tik" doğrulaması için kullanıcılardan ayda 8 dolar ücret alınacağını açıklamıştı. Ancak Twitter'ın CEO'su, mavi doğrulama durumunun yeniden başlamasının ertelendiğini platformda duyurdu.Elon Musk, ücretli mavi tik uygulamasının rozetin "kimliğe bürünmeyi durdurmak için yüksek düzeyde bir güven oluşana kadar" duraklatılacağını bildirdi. Musk'ın bu ertelemeye ilişkin aldığı kararın marka ve ünlüleri taklit eden çok sayıdaki Twitter kullanıcı vakasının heen arkasından şirketin hisselerinin düşmesi nedeniyle alındığı aktarılıyor.