TEKNOLOJİ
22 Kasım 2022 - 21:32

Twitter CEO'su Elon Musk 'Mavi Tik' uygulamasını erteleme kararı aldı!

Twitter tarafında alınan bir kararda doğrulanmış hesaplar olarak tanımlanan "mavi tik" uygulamasının yeniden başlatılması ile ilgili kararın bir süreliğine ertelendiği açıklandı.

TEKNOLOJİ
22 Kasım 2022 - 21:32
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Twitter CEO'su Elon Musk 'Mavi Tik' uygulamasını erteleme kararı aldı!


Tesla ve SpaceX'in üst düzey yöneticisi Elon Musk, dünyanın en çok kullanıcı potansiyeline sahip platformlardan Twitter'ı da satın alması ile birlikte şirket içi büyük değişimler yaşanmaya başlandı.

MAVİ TİK UYGULAMASI ERTELENDİ

Elon Musk 'mavi Tik' uygulamasını erteleme kararı aldı

Twitter'ın başına geçtikten sonra platformdan para kazanmanın yollarını arayan Elon Musk, "mavi tik" doğrulaması için kullanıcılardan ayda 8 dolar ücret alınacağını açıklamıştı. Ancak Twitter'ın CEO'su, mavi doğrulama durumunun yeniden başlamasının ertelendiğini platformda duyurdu.



Elon Musk, ücretli mavi tik uygulamasının rozetin "kimliğe bürünmeyi durdurmak için yüksek düzeyde bir güven oluşana kadar" duraklatılacağını bildirdi. Musk'ın bu ertelemeye ilişkin aldığı kararın marka ve ünlüleri taklit eden çok sayıdaki Twitter kullanıcı vakasının heen arkasından şirketin hisselerinin düşmesi nedeniyle alındığı aktarılıyor.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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