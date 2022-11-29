Twitter'da 3 farklı rozet dönemi başlıyor

Elon Musk, Twitter doğrulama rozetlerine ait planının bir dizi değişiklikten daha geçtiğini açıkladı. Musk Twitter'da, platformun üç farklı doğrulama türünü kullanıma sunacağını söyledi: şirketler için altın rozet, devlet için gri rozet ve ünlü olsun ya da olmasın bireyler için mavi rozet.
Musk ayrıca tüm doğrulanmış hesapların, rozet profilde görünmeden önce "manuel olarak doğrulanacağını" söyledi.
Her rengin bir anlamı var
Musk bir başka tweet'inde ise tek bir kişiye ait hesapların belirli bir kuruluşa ait olduklarını gösteren ikincil bir rozet alabileceğini söyledi. Bu, spor takımlarının sporcularını, haber
kuruluşlarının gazetecilerini vb. doğrulayabileceği anlamına geliyor. Twitter'ın yeni CEO'su ayrıca yeni Doğrulanmış rozet planını bu Cuma günü geçici olarak başlatacaklarını söyledi. Musk'ın CEO olarak görev yaptığı bir ay içinde, yenilenmiş doğrulama planı bir dizi taslaktan geçti. İlk olarak, Twitter'ın Doğrulama için ayda 20 dolar ücret alacağını söyleyen raporlar ortaya çıktı. Musk ücreti savunmak için Twitter'a gitti, daha sonra fiyatı ayda 8 dolara düşürdü.