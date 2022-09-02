Twitter'da başlatılan tek kelime akımına siyasi isimler de katıldı!

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından birisi olan Twitter'da tek kelime akımı başlatıldı. Dünya genelinde hızla büyüyen tek kelimelik tweet akımı (OneWordTweet), Türkiye'deki kullanıcıların dikkatinden kaçmadı. Çok sayıda kullanıcı ve ünlü isimler tek kelimelik tweet akımına katılırken, bu akıma siyasilerde dahil oldu.
Twitter tek kelimelik tweet akımı nedir?
1 Eylül günü CNN'in attığı "breaking news" tweetinden sonra Starbucks, NASA ve Microsoft gibi büyük şirketler de benzer paylaşımlar yaptı. Akım kısa sürede çok sayıda kullanıcıya ulaştı. Sadece tek bir kelimeden oluşan tweetin paylaşılmasıyla ortaya çıkan tek kelimlik tweet akımı kısa sürede popüler olurken, akıma Türkiye'deki kullanıcılar da dahil oldu.
Attııkları tek kelimeyle dikkat çeken kullanıcıların paylaşımları şimdi de siyasilere sıçradı. Twitter platformunda git gide yaygın hale gelen tek kelimeyle tweet paylaşımlarına siyasi liderler de büyük ilgi gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye" tweeti ilgiyle karşılanırken CHP lideri Kılıçdaroğlu başta olmak üzere çok sayıda parti lideri de, tek kelimelik tweetler attılar.