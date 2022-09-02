TEKNOLOJİ
02 Eylül 2022 - 15:33

Twitter'da başlatılan tek kelime akımına siyasi isimler de katıldı!

Twitter'da dünyaca ünlü markaların başlattığı ve daha sonrasında büyük şirketlerinde katıldığı tek kelimeden oluşan tweet akımına Türkiye'den de büyük ilgi gösterildi. Bu akıma şimdi de siyasi isimlerde katıldı.

TEKNOLOJİ
02 Eylül 2022 - 15:33
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Twitter'da başlatılan tek kelime akımına siyasi isimler de katıldı!


Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından birisi olan Twitter'da tek kelime akımı başlatıldı. Dünya genelinde hızla büyüyen tek kelimelik tweet akımı (OneWordTweet), Türkiye'deki kullanıcıların dikkatinden kaçmadı. Çok sayıda kullanıcı ve ünlü isimler tek kelimelik tweet akımına katılırken, bu akıma siyasilerde dahil oldu.

Terk kelimelik tweet akımı

Twitter tek kelimelik tweet akımı nedir?



1 Eylül günü CNN'in attığı "breaking news" tweetinden sonra Starbucks, NASA ve Microsoft gibi büyük şirketler de benzer paylaşımlar yaptı. Akım kısa sürede çok sayıda kullanıcıya ulaştı. Sadece tek bir kelimeden oluşan tweetin paylaşılmasıyla ortaya çıkan tek kelimlik tweet akımı kısa sürede popüler olurken, akıma Türkiye'deki kullanıcılar da dahil oldu.

Terk kelimelik tweet akımı

Attııkları tek kelimeyle dikkat çeken kullanıcıların paylaşımları şimdi de siyasilere sıçradı. Twitter platformunda git gide yaygın hale gelen tek kelimeyle tweet paylaşımlarına siyasi liderler de büyük ilgi gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye" tweeti ilgiyle karşılanırken CHP lideri Kılıçdaroğlu başta olmak üzere çok sayıda parti lideri de, tek kelimelik tweetler attılar.

Terk kelimelik tweet akımına katılan liderler ve paylaşımları:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye"

CHP Lideri Kılıçdaroğlu: "Zam"

İYİ Parti Lideri Akşener: "Hürriyet"

DEVA Partisi Lideri Ali Babacan: "Özgürlük"

Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu: "Seçim"

Demokrat Parti Lideri Gültekin Uysal: "Devr-i Sabık"

Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ: "Türk Milleti"

Memleket Partisi Lideri Muharrem İnce: "Memleket"

İBB Başkanı İmamoğlu: "İcraat"

ABB Başkanı Mansur Yavaş: "Ankara

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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