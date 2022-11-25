TEKNOLOJİ
25 Kasım 2022 - 18:47

Twitter'da doğrulanmış hesaplar renkleniyor! Altın ve gri tik dönemi başlıyor..

Elon Musk, Twitter'ın Twitter 'Mavi Tik' programını önümüzdeki hafta başlatacağını duyurdu. Musk, kurumsal hesapların altın onay işaretiyle ve devlet hesaplarının gri onay işaretiyle işaretleneceğini söyleyerek ayrıntılara açıklık getirdi.

TEKNOLOJİ
25 Kasım 2022 - 18:47
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Twitter'da doğrulanmış hesaplar renkleniyor! Altın ve gri tik dönemi başlıyor..


Milyarder iş insanı Elon Musk, Twitter'da 'Mavi Tik' progarmının 2 Aralık tarihinde yeniden başlanacağını açıkladı. Platformunun yeni sahibi Musk, Twitter kullanıcıları için bir paylaşım yaptı ve hizmetin yeniden açılması konusunda yaşanan gecikmeden dolayı da özür diledi.

ŞİRKETLER İÇİN ALTIN RENGİNDE DOĞRULAMA İŞARETİ GELİYOR

Twitter'ın yeni patronu Elon Musk, altın ve gri renkli doğrulama işareti hakkında şu açıklamalarda bulundu:



Altın ve gri tik dönemi

"Gecikme için özür dileriz, ancak doğrulama hizmetimizi önümüzdeki Cuma günü geçici olarak başlatacağız. Tüzel kişiler için altın sertifika işareti, hükümetler için gri sertifika işareti ve bireyler için mavi (ünlü veya değil) sertifika işareti kullanacağız. Onaylanan tüm hesaplar, bayrak etkinleştirilmeden önce manuel olarak doğrulanır. Acı verici ama gerekli.”

Musk ayrıca, Twitter'ın yeni doğrulama işaretinin daha ayrıntılı bir açıklamasını önümüzdeki hafta yayınlayacağını da sözlerine ekledi.

Altın ve gri tik dönemi

Milyarder iş adamı, bundan böyle tüm hesapların Twitter ekibi tarafından onay işareti platformda görünmeden önce manuel olarak doğrulanacağını söyledi. Bu arada Musk, sahte hesaplardaki artış nedeniyle ayda 8 dolarlık abonelik hizmeti Twitter Blue'yu (yaklaşık 150 TL) askıya almak zorunda kaldı. Twitter, sahtekarlık ve mavi tiklerle mücadele edebileceğinden emin olana kadar hizmetini yeniden başlatmayacağını ifadeetti.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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