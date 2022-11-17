DÜNYA
17 Kasım 2022 - 10:26

Twitter'da Elon Musk kaosu devam ediyor

Musk'ın Twitter'ı devraldığından bu yana gerçekleştirdiği işten çıkarmalar fazlasıyla konuşmakta. İlk aksiyon olarak şirket CEO'sunu işten çıkaran Musk'un işten çıkarma aksiyonlarının ardı ardası kesilmiyor. Kendisinin sürekli olarak platformdaki çalışanlarla çatışması ve onları kovmasıyla Twitter kaosu kamuoyunun gözleri önüne serildi

DÜNYA
17 Kasım 2022 - 10:26
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Twitter'da Elon Musk kaosu devam ediyor


Musk'ın Twitter'ı devraldığından bu yana gerçekleştirdiği işten çıkarmalar fazlasıyla konuşmakta. İlk aksiyon olarak şirket CEO'sunu işten çıkaran Musk'un işten çıkarma aksiyonlarının ardı ardası kesilmiyor.

Kendisinin sürekli olarak platformdaki çalışanlarla çatışması ve onları kovmasıyla Twitter kaosu kamuoyunun gözleri önüne serildi



Elon Musk, etkili şirketi 44 milyar dolara devralmasının ardından kurumsal kaosun alışılmadık derecede görünür bir işareti olarak, platformun durumu hakkında giderek artan sayıda Twitter çalışanıyla alenen çatışarak onları işten çıkardığı öğrenildi. Bu tartışmaların Twitter üzerinden gerçekleşiyor olması ise kamuoyunun konuyla yakından ilgilenmesi sonucunu doğuruyor.

Musk Pazartesi günü Twitter'da yazılım mühendisi Eric Frohnhoefer ile bir tartışmaya girdi ve bu tartışma milyarderin "kovuldu" şeklinde tweet atması ve Frohnhoefer'ın Twitter'ın iç sistemlerine erişimini kaybettiğini doğrulamasıyla son buldu. 

Kamuoyuna açık fesih, Frohnhoefer'in Musk'ın ifadesiyle "süper yavaş" çalıştığı yönündeki iddiaları konusunda "yanıldığını" gösteren kanıtları tweetlemesinin ardından geldi.

Frohnhoefer Pazartesi gecesi CNN'e yaptığı açıklamada işten çıkarıldığını bir arkadaşının kendisine Musk'ın tweetini göndermesiyle öğrendiğini söyledi ve "Twitter'dan kimse bana ulaşmadı bile" dedi. Frohnhoefer, Musk yönetimini "denemeye istekli" olduğunu ve kendisini bekle ve görcüler tarafında tanımladığını, ancak bildirilen her şeyin doğru olduğunu sözlerine ekledi. Musk için çalışmayı "berbat bir gösteri" ve mevcut durumu da saf "kaos" olarak tanımladı.

Twitter'da Elon Musk kaosu sürüyor

Başka çalışanlarda var

Diğer bazı Twitter çalışanları da Salı günü platform üzerinden yaptıkları açıklamada, "davranışlarının şirket politikasını ihlal ettiğini" belirten bir e-posta ile işten çıkarıldıklarını belirtirken, bu hareketin şirket içi Slack kanallarında yaptıkları yorumlara bir tepki olabileceği yönünde spekülasyonlar yapıldı. CNN'e konuşan kaynaklar, çalışanların son günlerde şirketin Slack kanalında Musk'a yönelik eleştirilerinde oldukça samimi olduklarını belirttiler. 

Salı günü işten çıkarmalarla ilgili bir tweet'e yanıt olarak Musk, "Bu dahileri işten çıkardığım için özür dilemek istiyorum. Onların muazzam yetenekleri hiç şüphesiz başka yerlerde çok işe yarayacaktır." dedi.

Twitter'daki kaosun ne kadar devam edeceği ve Musk'un sonraki adımları merakla bekleniyor.

EDİTÖR
Merve Morova
Merve Morova
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