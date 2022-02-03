Twitter'da karakter sınırı ortadan kaldırılıyor!













Dünyanın en çok kullanıcısına sahip platformların başında gelen Twitter, kullanıcıları için yeni bir özelliği getirme çalışmaları başlattı. Karakter sınırına takılmada yaşamadan kullanıcıların paylaşım yapabilecekleri 'Makaleler' adını verdiği yeni özellik ise kısa bir süre sonra getirilmesi planlanıyor.Birkaç yıl önce karakter sınırlama sayısını 280'e çıkaran Twitter, yeni başlattığı çalışmayla bu sınırı tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyor.ABD'li şirket yeni 'makaleler' özelliğini hem uygulamaya hem de web sitesine ekleyerek kullanıcıların uzun paylaşımlar yapması gerektiğinde bu özelliği kullanmalarını sağlayacak. Makale kısmında yapılan paylaşımlar ana tweet akışında gösterilmeyecek.