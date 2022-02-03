TEKNOLOJİ
03 Şubat 2022 - 18:03

Twitter'da karakter sınırı ortadan kaldırılıyor!

Twitter'da bir kaç yıl önce getirilen 280 karakterlik sınır yeni gelecek olan özellik ile birlikte tamamen ortadan kaldırılıyor.

TEKNOLOJİ
03 Şubat 2022 - 18:03
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Twitter'da karakter sınırı ortadan kaldırılıyor!
Dünyanın en çok kullanıcısına sahip platformların başında gelen Twitter, kullanıcıları için yeni bir özelliği getirme çalışmaları başlattı. Karakter sınırına takılmada yaşamadan kullanıcıların paylaşım yapabilecekleri 'Makaleler' adını verdiği yeni özellik ise kısa bir süre sonra getirilmesi planlanıyor.







Birkaç yıl önce karakter sınırlama sayısını 280'e çıkaran Twitter, yeni başlattığı çalışmayla bu sınırı tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyor.


ABD'li şirket yeni 'makaleler' özelliğini hem uygulamaya hem de web sitesine ekleyerek kullanıcıların uzun paylaşımlar yapması gerektiğinde bu özelliği kullanmalarını sağlayacak. Makale kısmında yapılan paylaşımlar ana tweet akışında gösterilmeyecek.
EDİTOR
Elvan
Elvan
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