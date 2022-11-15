Twitter’da köklü değişiklik: Dünya devlerini rezil eden cihaz etiketi tamamen kalkıyor!







KULLANICILARIN TWEET ATTIKLARI CİHAZ İSİMLERİ GÖRÜNMEYECEK











HUAWEI İKİ KEZ YAKAYI ELE VERDİ

Twitter, gerçek bir kişi olduğunuzun birincil sembolü olan mavi onay işaretiyle herkes tarafından kullanılır hale getirildikten sonra, 8 dolar ücreti veren herkes SpaceX ve Nestle gibi şirketleri taklit ederek hakaret içeren tweetler gönderdi ve bunları kullanan işletmelere milyonlarca dolar kaybetmesine neden oldu. Söz konusu uygulamayı askıya alan Elon Musk, dün yaptığı bir açıklamasında ülkemizin bant genişliği daraltma uygulamasına ek olarak Twitter'ın dünyanın birçok yerinde yavaşladığını söyledi. Buna gerekçe olarak ise 1000'den fazla hatalı RPC'nin olduğunu belirtti. Elon Musk, konu üzerinde çalıştığını söyledi ve bazı gereksiz özelliklerin de kaldırılacağını açıkladı.Musk bugün bir Twitter açıklamasında bazı "mikro hizmetlerin" bugünden itibaren kapatılacağını duyurdu. Elon Musk, kullanıcıların Tweetler altında hangi cihazları paylaştığını gösteren bilgi alanının da kaldırılacağını duyurarak, binlerce mikro hizmetin yalnızca yüzde 20'sinin aslında Twitter'ın çalışması için yeterli olduğunu belirtti. "Twitter Web Client", "iPhone için Twitter", "Android için Twitter" gibi yazılar sayesinde kullanıcılar, paylaşım sahibinin tweet'i hangi cihazdan gönderdiğini öğrenebiliyorlardı. Sponsorlu gönderileri de bu bölüme ekleyerek sponsorlu gönderilerin daha kolay fark edilmesini sağlanmıştı.Bununla birlikte, sistem, dünyanın en büyük markalarından bazıları tarafından özellikle "utanç verici" olmakla ün salmıştır.Bu tür sorunlar, Twitter kullanıcıları tarafından hemen fark edildi ve genellikle alay konusu oldu. Ne yazık ki, bu özellik kaldırıldıktan sonra böyle bir şey görünmeyecek. Öte yandan, birçok kullanıcı bunun reklamverenleri rahatlattığı konusunda hemfikir.Bazı büyük teknoloji şirketleri, tweet'in gönderildiği cihazın ayrıntıları tarafından zaman zaman küçük düşürüldü. Örneğin 2019 yılında Çin merkezli teknoloji devi Huawei'nin resmi Twitter hesabından bir Yılbaşı tweeti sosyal medya terimi olarak sınıflandırılmıştı. Huawei'nin sosyal medya hesaplarını yöneten kişi, iPhone'undan yılbaşı tweeti gönderdi.Tweet'in ekran görüntüsü sosyal medyada binlerce kez paylaşılarak Huawei'yi gülünç duruma düşürdü. Aynı zamanda Huawei'nin Çinli akıllı telefonları, Apple'ın ABD'deki iPhone telefonlarıyla kıyasıya bir rekabet içindeydi. Huawei'nin "Huawei markasına zarar verdiğini" tweetleyen bir çalışanını işten çıkardığını iddia etti. Bu özelliği ünlülerin de başını belaya soktu. 2018 yılında oyuncu Gal Gadot, Huawei Mate 10 Pro akıllı telefonunu tanıtmak için attığı tweette şirketi zor durumda bırakan Huawei'nin yüzü oldu ancak tweet bilgilerinde "Twitter for iPhone" ibaresi çıktı.