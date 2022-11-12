TEKNOLOJİ
12 Kasım 2022 - 11:45

Twitter'da kötüye kullanım tespiti: 8 dolar ücretli mavi tik satışı askıya alındı!

Twitter, kullanıcıların hem markaları hem de kişileri taklit etmek amacıyla sunulan hizmeti kötüye kullanmasının ardından ücretli kimlik doğrulamasını askıya aldı.

TEKNOLOJİ
12 Kasım 2022 - 11:45
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Twitter'da kötüye kullanım tespiti: 8 dolar ücretli mavi tik satışı askıya alındı!


Twitter, aylık 7,99 dolarlık mavi abonelik hizmetini sonlandırmış görünüyor. Bunun nedeni, bazı kullanıcıların markaları ve ünlüleri taklit etmek için mavi abonelik hizmetlerini kötüye kullanmasıdır.

Twitter bu hafta bir iPhone uygulaması aracılığıyla hizmete girdi. Bu, kullanıcıların daha öncesinde açılan bir hesabın doğrulamasının yapıldığını ya da resmi olduğunu göstermek için kullanılan mavi tik özelliğinin satın alınmasına izin verdi. Ancak, Cuma günü itibariyle iPhone uygulaması artık oturum açma seçeneğini göstermedi.



8 dolar ücretli mavi tik satışı askıya alındı

ELON MUSK, UMDUĞUNU BULAMADI

Hizmetin hızlı olarak kapatılması, CEO Elon Musk'ın Twitter kullanıcılardan farklı bir gelir elde etme konusunda oluşturduğu planlarının en azından şimdilik umulduğu gibi çalışmadığını gösteriyor.

Ücretli abonelik hizmetleri, birçok sahte hesap sahibinin Twitter'da farklı sahte hesap açmasına ve platformda daha fazla yanlış bilginin yayılmasına neden oldu. Bu, reklam verenler için büyük bir sorun olurken bazıları da platformda harcama yapmayı çoktan bıraktı.

Diğer yandan, hizmeti kullanmak için daha öncesinde ödemesini gerçekleştirmiş olan bazı kullanıcılar, ücretli mavi tik özelliğinin hesaplarından bir anda kaybolduğunu söylediler.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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