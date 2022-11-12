Twitter'da kötüye kullanım tespiti: 8 dolar ücretli mavi tik satışı askıya alındı!













ELON MUSK, UMDUĞUNU BULAMADI

Twitter, aylık 7,99 dolarlık mavi abonelik hizmetini sonlandırmış görünüyor. Bunun nedeni, bazı kullanıcıların markaları ve ünlüleri taklit etmek için mavi abonelik hizmetlerini kötüye kullanmasıdır. Twitter bu hafta bir iPhone uygulaması aracılığıyla hizmete girdi. Bu, kullanıcıların daha öncesinde açılan bir hesabın doğrulamasının yapıldığını ya da resmi olduğunu göstermek için kullanılan mavi tik özelliğinin satın alınmasına izin verdi. Ancak, Cuma günü itibariyle iPhone uygulaması artık oturum açma seçeneğini göstermedi.Hizmetin hızlı olarak kapatılması, CEO Elon Musk'ın Twitter kullanıcılardan farklı bir gelir elde etme konusunda oluşturduğu planlarının en azından şimdilik umulduğu gibi çalışmadığını gösteriyor. Ücretli abonelik hizmetleri, birçok sahte hesap sahibinin Twitter'da farklı sahte hesap açmasına ve platformda daha fazla yanlış bilginin yayılmasına neden oldu. Bu, reklam verenler için büyük bir sorun olurken bazıları da platformda harcama yapmayı çoktan bıraktı. Diğer yandan, hizmeti kullanmak için daha öncesinde ödemesini gerçekleştirmiş olan bazı kullanıcılar, ücretli mavi tik özelliğinin hesaplarından bir anda kaybolduğunu söylediler.