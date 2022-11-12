Twitter, aylık 7,99 dolarlık mavi abonelik hizmetini sonlandırmış görünüyor. Bunun nedeni, bazı kullanıcıların markaları ve ünlüleri taklit etmek için mavi abonelik hizmetlerini kötüye kullanmasıdır. Twitter bu hafta bir iPhone uygulaması aracılığıyla hizmete girdi. Bu, kullanıcıların daha öncesinde açılan bir hesabın doğrulamasının yapıldığını ya da resmi olduğunu göstermek için kullanılan mavi tik özelliğinin satın alınmasına izin verdi. Ancak, Cuma günü itibariyle iPhone uygulaması artık oturum açma seçeneğini göstermedi.
TEKNOLOJİ
12 Kasım 2022 - 11:45
Twitter'da kötüye kullanım tespiti: 8 dolar ücretli mavi tik satışı askıya alındı!
Twitter, kullanıcıların hem markaları hem de kişileri taklit etmek amacıyla sunulan hizmeti kötüye kullanmasının ardından ücretli kimlik doğrulamasını askıya aldı.
TEKNOLOJİ
12 Kasım 2022 - 11:45
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