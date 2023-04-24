Amerikalı sosyal medya devi Twitter, geçtiğimiz yıl ünlü iş adamı Elon Musk'a devredildi. Elon Musk'ın satın alınmasının ardından platformda köklü değişiklikler yaşandı. Bu değişikliklerden en dikkat çekici olanı 'mavi onay işareti' oldu. Twitter'da onaylanan ve doğrulanan hesapları temsil eden mavi tik özelliğinin Elon Musk'ın kararıyla nakite çevrilmesi durumuna geçildi. Karar birçok ünlüden tepkiyle karşılandı. Şimdi ise Elon Musk bu kararından geri döndüğünü gösterdi.
TEKNOLOJİ
24 Nisan 2023 - 13:56
Twitter'da 'Mavi Tik' karmaşası! Elon Musk, belirlediği kişilere onay rozetini geri verdi..
Dünyanın en yaygın kullanıcı ağına sahip sosyal medya platformlarından Twitter'ın sahibi Elon Musk, 'Mavi Tik' kararıyla yine bir geri adım attı. 1 milyondan fazla takipçiye sahip hesaplara mavi tikleri geri iade edildi.
TEKNOLOJİ
24 Nisan 2023 - 13:56