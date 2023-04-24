Twitter'da 'Mavi Tik' karmaşası! Elon Musk, belirlediği kişilere onay rozetini geri verdi..













MAVİ TİKLER SAHİPLERİNE GERİ İADE EDİLDİ

Amerikalı sosyal medya devi Twitter, geçtiğimiz yıl ünlü iş adamı Elon Musk'a devredildi. Elon Musk'ın satın alınmasının ardından platformda köklü değişiklikler yaşandı. Bu değişikliklerden en dikkat çekici olanı 'mavi onay işareti' oldu. Twitter'da onaylanan ve doğrulanan hesapları temsil eden mavi tik özelliğinin Elon Musk'ın kararıyla nakite çevrilmesi durumuna geçildi. Karar birçok ünlüden tepkiyle karşılandı. Şimdi ise Elon Musk bu kararından geri döndüğünü gösterdi.Pazar gecesi itibariyle Twitter, ücretsiz kullanıcılara mavi bir onay işareti vermeye başladı. Euronews haberine göre Twitter, 1 milyondan fazla takipçisi olan tüm hesaplara mavi onay işaretini geri iade etti. Bir BBC raporuna göre, 1 milyondan az takipçiye sahip olan hesaplar "Elon Musk'ın isteğine ve takdirine bağlı bir şekilde" mavi onay işaretiyle işaretlenecek.