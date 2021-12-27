TEKNOLOJİ
27 Aralık 2021 - 13:09

Twitter'da retweet yaparken dikkat! Yargıtay suç olarak saydı..

Sosyal medya sitelerinde hakaret içeren bir paylaşımı kendi sayfasından yayınlayan kullanıcılara Yargıtay'dan çok önemli karar. Yüksek mahkeme söz konusu paylaşımı yapan kişilerinde hakaret suçu işlediğini değerlendirdi ve bu yönde hüküm verdi.

TEKNOLOJİ
27 Aralık 2021 - 13:09
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Twitter'da retweet yaparken dikkat! Yargıtay suç olarak saydı..
Yargıtay 18. Ceza Dairesi tarafından daha önceden verilen bir kararda sosyal medya hesaplarında içeriğinde hakaret teşkil eden paylaşımları retweet yaparak kendi sayfalarında paylaşan kişilerinde hakaret suçu işlediği yönünde bir karar vermişti. Şimdi de aynı karar Yargıtay 4. Ceza Dairesi tarafından verildi.




Yüksek Mahkeme, sosyal medya hesaplarında ve özellikle Twitter'da hakaret içeren paylaşımlarda yapılan şikayet ve zamanaşımı süresi sonunda mağdur kişinin söz konusu paylaşımı öğrendiği andan itibaren suç teşkil edeceği yönünde emsal niteliği taşıyacak bir karar verdi. Yeni karar da mağdur kişinin hakkında yapılan hakareti öğrenme tarihi bundan sonra suç tarihi olarak kabul edilecek. 




Şikayet hakkının paylaşımı öğrenme tarihinden itibaren 6 ay içinde kullanacak olan mağdur, hakareti öğrendiği tarihle ilgili beyanı, paylaşımın çıktısını ve alarak başsavcılığa suç duyurusunda bulunabilecek. 

Sosyal medya hesapları olan tüm kullanıcıların paylaşımlarında çok dikkatli olmalarını söyleyen Avukat Alev Acar, özellikle hakaret içerik taşıyan paylaşımları kendi sayfalarında yayınlamamaları gerektiğini belirtti. Yapılan paylaşımların eleştiri ve ifade özgürlüğü çerçevesinde yapılması gerektiğini savunan Av. Acar, aksi halde sosyal medya kullanıcılarının bir süre sonra hukuki süreçle karşı karşıya kalabileceklerini ifade etti.
 
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