Twitter'da skandal iddia! Elon Musk, para karşılığında kullanıcıların telefon numaralarını satabilir..













KULLANCILARIN TELEFON NUMARALARINI 3. PARTİ ŞİRKETLERİNE SATMAYI DÜŞÜNÜYOR

Elon Musk, Twitter'ı satın aldıktan sonra platformdaki reklamverenler yavaş yavaş geri çekilmeye başladı. Musk, reklamverenleri platformda tutmak için saatlerce aradı. Sürekli gelir kaybı yaşayan bir platform, ücret karşılığında mavi tik oluşturarak küçük bir gelir elde etmek istedi. Twitter üzerinden sızdırıldığı öne sürülen bir belge bugün gündeme bomba gibi düştü. Belgede, platform içerisinde yeni para kazanma yöntemlerine ilişkin bazı planlar içeriyordu. Eski Twitter çalışanlarına ve sızan belgelere göre Elon Musk, platformun içinde özelleştirilme olarak yapılmış reklamları yürürlüğe koymayı ve reklam sayısını önemli ölçüde artırmayı düşünüyor. Sadece Musk, yeni Mavi Tik sistemini daha çok kullanıcıya ulaşmak ve onlara sattığı uygulamadan makul miktarda para kazanmak istiyor.Bilindiği üzere Mavi Tik aboneliği olan kullanıcıların yüzde 50 daha az reklam göreceği duyurulmuştu. Musk'ın diğer ortaya atılan bu planı da burada gerçekten devreye giriyor.Musk'ın ikinci ana gelir kaynağının, Mavi Tik abonesi olsun ya da olmasın tüm kullanıcılarının telefon numaralarını üçüncü taraf şirketlere satmak olduğunu iddia ediyor. Bildiğiniz gibi mavi onay işareti almanın koşullarından biri de e-posta adresinizi ve telefon numaranızı doğrulamaktır. Musk'ın bu rakamları büyük şirketlere sattığı ve verilerdeki dopruluk oranının düzenli olarak doğrulaması ve sürekli veri sağlamasına karşılık olarak milyonlarca dolar ek gelir kazanacağı söyleniyor. İddialar ne kadar doğru ne kadar yanlış bilinmez ancak Google ve Apple daha şimdiden söz konusu durumdan duydukları hayal kırıklığını dile getirmeye başladılar. Benzer şekilde, her iki uygulama mağazasındaki uygulamaların da kullanıcı bilgilerini satması veya kullanıcıları kişiselleştirilmiş reklamları görmeye zorlaması açıkça yasaklanmıştır. Elon Musk'ın Apple Park'ta Tim Cook ile konu hakkında görüş alışverişinde bulunduğu iddia edilen son haftalarda Apple ile yaşanan gerginliğin ana nedeni bu olduğu konuşuluyor. Elon Musk ve diğer Twitter çalışanları artık bu iddialara sessiz kalırken, bazı sosyal madya uzmanı isim ve Twitter'ın eski çalışanları, Elon Musk'ın en azından platformu kurtarabileceğine ve hedeflerinin peşinden gidebileceğine inanıyor.