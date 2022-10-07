TEKNOLOJİ
07 Ekim 2022 - 16:10

Twitter'da yeni özellik: Parasını ver tweet'ini yeniden düzenle!

Sosyal medya devi Twitter, aylık "Twitter Blue" aboneliği için 4,99 ABD Doları (yaklaşık 90 lira) ödeyen ABD'li kullanıcılar için yeni bir "düzenle" düğmesini faaliyete geçirdi. Bu özelik ile birlikte ABD'deki kullanıcılar artık bir Tweeti yayınlandıktan sonraki 30 dakika içinde en fazla 5 defa düzenleyebilecekler.

TEKNOLOJİ
07 Ekim 2022 - 16:10
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Twitter'da yeni özellik: Parasını ver tweet'ini yeniden düzenle!


Dünyanın en çok kullanıcısına sahip sosyal medya platformlarının başında gelen Twitter, ABD'deki kullanıcıları için aylık “Twitter Blue” aboneliği özelliğini getirdi. Bu özelliğe abone olan kullanıcılar 4,99 dolar (yaklaşık 90 lira) ödeyerek yeni “Düzenle” (Edit) düğmesini kullanabilecekler. Bu düşme ise atılan tweeti 30 dakika içerisinde yeniden düzenlenmesini sağlayacak.

Twitter Blue özelliği



Twitter'ın yeni özelliğinde gönderi en son düzenlendiyse, düzenlenen Tweetin yanında bir simge ve bir zaman simgesi görülecek ve diğer kullanıcılar gönderinin düzenleme geçmişini görebilecekler. Ancak düzenleme seçenekleri yalnızca Tweetler için kullanılacak. Retweetler, Yanıtlar, İleti Dizileri vb. diğer gönderiler için kullanılamayacak.

Twitter Blue özelliği

"BİR TWEET 5 DEFAYA KADAR DÜZENLENEBİLECEK"

Özelliği test eden NBC Teknoloji Muhabiri Ben Collins, resmi hesabından kullanıcıların tweetlerini birden çok kez düzenleyebileceklerini duyurdu. Collins, açıklamasında bir tweet'in beş defaya kadar düzenlenebileceğini söyledi.

Twitter Blue özelliği

Bilindiği üzere düzenleme düğmesi her zaman Twitter kullanıcıları için imrenilen bir özellik olmuştur. Bazı kullanıcılar, tweetlerini viral hale geldikten sonra değiştirmelerine izin vererek bu özelliğin yanlış bilgi yaymak için kullanılabileceğinden endişe duyuyorlar.A ncak Twitter, düzenlenmemiş sürümü görüntüleme seçeneğinin yanlış bilgilerin paylaşılmasını önleyeceğini duyurdu.

Twitter Blue özelliği

SocialProof Security CEO'su Rachel Tobac, Washington Post'a Twitter'da hasara yol açan düzenlenmiş tweet'lerin bir örneğini anlattı ve konuya ilişkin şöyle bir örnek verdi:

"Birisi sansasyonel insanları seçecek ve 'Bu iki ünlü çıkmaya başladı' diye tweet atacak. Sonra bu gönderi viral olacak. Bir bağlantı 15 ila 20 dakika bir kripto dolandırıcılığı ya da kimlik avı bağlantısı haline gelecek."  

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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