Twitter'dan Apple’a demediğini bırakmayan Elon Musk'dan geri vites! Musk ve Cook, Apple Park'ı gezdi..













ELON MUSK'TAN APPLE'A SÜRPRİZ ZİYARET

Geçtiğimiz günlerde Apple'a yönelik eleştirilerini artıran Elon Musk, bir anda Apple'ın ziyaretine geldi. Twitter'da yaptığı bir gönderide, Apple CEO'su Tim Cook ile Apple genel merkezinde olduğunu açıkladı. Musk, Apple Park'ı da överek dikkatleri üzerine çekti. Bir App Store münhasırlığını tartışan bir Epic Games sahte videosunun retweetinde Musk, Apple'ın reklam oranlarını düşürdüğünü de söyledi. Twitter üzerinden Apple'a söz vermeyen Elon Musk, fikrini değiştirmişe benziyor.Twitter'ın yeni patronu Elon Musk, geçtiğimiz gün hesabından bir paylaşım yapmış ve ABD merkezli teknoloji devi Apple'a karşı savaş açmıştı. Milyarder iş adamı Musk, Apple'ın sosyal ağ Twitter'ı App Store'dan kaldırmakla tehdit ettiğini belirtti. Diğer tweet'lerinde Musk, App Store kurallarına ve ücretlerine atıfta bulunarak Apple'ın politikalarını eleştirdi. Ancak "iPhone üreticisi" ve dünyadaki en büyük 5 şirketten birisi olan Apple ile dünyanın en zengin iş insanı Elon Musk arasındaki sorun büyük ihtimalle çözüldü.Elon Musk, Çarşamba günü Apple CEO'su Tim Cook ile görüştüğünü duyurdu. Elon Musk, yeni bir tweet'te, birkaç gün önce Apple'a savaş ilan etmesine yol açan "yanlış anlaşılmayı ortadan kaldırdığını" söyledi. Apple'ın California, Cupertino'daki genel merkezinin 4 saniyelik bir videosu eşliğinde Musk, Tim Cook'u etiketleyerek "Bana güzel Apple genel merkezini gezdirdiğiniz için teşekkürler" tweet'ini attı. Musk, bir sonraki tweetinde ise "Diğer şeylerin yanı sıra, Twitter'ı App Store'dan kaldırma olasılığına ilişkin bir yanlış anlaşılmayı çözdük. Tim, Apple'ın bunu asla yapmayı düşünmediğini açıkça belirtti." dedi.