Dünyaca ünlü ve zengin iş adamı Elon Musk, Twitter'ı aldıktan sonra şimdi de satış maddelerini ihlal ettikleri gerekçesi ile satın alma kararından vazgeçtiğini açıkladı. Twitter Yönetim Kurulu Başkanı Bret Taylor ise buna karşın "satış anlaşmasının uygulanması" adına dava açacaklarını açıkladı. Twitter ile Elon Musk arasında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile 95 sayfadan oluşan bir satın alma anlaşması imzalamışlardı. Musk'ın ise burada yer alan maddelerin ihlal edildiğine ilişkin kanıt ortaya koyması gerekiyor. Kanıtlayamadığı takdirde ise 1 milyar dolarlık ayrılık ücreti ödemek zorunda kalacak.
GÜNDEM
10 Temmuz 2022 - 00:54
Twitter'dan Elon Musk hamlesi! Musk'ın anlaşmadan çekilmemesi için dava açıldı
Dünya çapında en zengin kişiler arasında yer alan Elon Musk son olarak Twitter ile bir anlaşma yaparak platformu satın almıştı. Space X ve Tesla’nın kurucusu Elon Musk, Twitter'ın satış anlaşmalarının maddelerini ihlal ettiğini ileri sürerek 44 milyar dolarlık anlaşmadan çekildiğini açıkladı. İşte konuya ilişkin detaylar...
GÜNDEM
10 Temmuz 2022 - 00:54