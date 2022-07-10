GÜNDEM
10 Temmuz 2022 - 00:54

Twitter'dan Elon Musk hamlesi! Musk'ın anlaşmadan çekilmemesi için dava açıldı

Dünya çapında en zengin kişiler arasında yer alan Elon Musk son olarak Twitter ile bir anlaşma yaparak platformu satın almıştı. Space X ve Tesla’nın kurucusu Elon Musk, Twitter'ın satış anlaşmalarının maddelerini ihlal ettiğini ileri sürerek 44 milyar dolarlık anlaşmadan çekildiğini açıkladı. İşte konuya ilişkin detaylar...

GÜNDEM
10 Temmuz 2022 - 00:54
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Twitter'dan Elon Musk hamlesi! Musk'ın anlaşmadan çekilmemesi için dava açıldı


Dünyaca ünlü ve zengin iş adamı Elon Musk, Twitter'ı aldıktan sonra şimdi de satış maddelerini ihlal ettikleri gerekçesi ile satın alma kararından vazgeçtiğini açıkladı. Twitter Yönetim Kurulu Başkanı Bret Taylor ise buna karşın "satış anlaşmasının uygulanması" adına dava açacaklarını açıkladı.

Twitter ile Elon Musk arasında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile 95 sayfadan oluşan bir satın alma anlaşması imzalamışlardı. Musk'ın ise burada yer alan maddelerin ihlal edildiğine ilişkin kanıt ortaya koyması gerekiyor. Kanıtlayamadığı takdirde ise 1 milyar dolarlık ayrılık ücreti ödemek zorunda kalacak.



elon musk

Elon Musk: Spam ve bot hesaplar %20

Musk'tan Mayıs ayı içerisinde Twitter’dan ‘sahte hesaplar (spam) ile yazılım ve programlar sayesinde oluşturulmuş (bot) hesapların’ gerçek kişilere ait toplam hesapların %5'den az olduğuna ilişkin kanıt bulması istendi. Bunların yanı sıra Elon Musk, bot ve spam hesaplarının %20 civarında olduğunu da iddia etmişti.

Olaylar üzerine iş adamı Elon Musk'ın avukatları Komisyona bir mektup ileterek Musk'ın isteklerinin göz ardı edildiğini bildirdi. Konuya ilişkin olarak “Bay Musk birleşme anlaşmasını feshediyor çünkü Twitter bu anlaşmanın birçok hükmünü esaslı ihlal ediyor, görünüşe göre yanlış ve yanıltıcı beyanlarda bulunuyor” açıklamasında bulundu.

Twitter Yönetim Kurulu Başkanı ve Co-CEO Bret Taylor gün içerisinde yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:

“Twitter Kurulu, Bay Musk ile üzerinde anlaşılan fiyat ve şartlarda işlemi kapatmayı taahhüt ediyor ve birleşme anlaşmasını uygulamak için yasal yollara başvurmayı planlıyor. Delaware Mahkemesi’nde galip geleceğimizden eminiz.” 

EDİTOR
Zeynep ORHAN
Zeynep ORHAN
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