GÜNDEM
07 Kasım 2022 - 11:53

Twitter'dan para kazanmanın yeni yollarını arayan Elon Musk'o büyük şok! Tüm reklamcılar teker teker kaçıyor

Twitter'a getirdiği yeniliklerle, daha çok para kazanmak için çabalayan Elon Musk, hayatının şokunu yaşadı. Platformdaki birçok reklamcının Twitter'dan kaçmaya başladığı öğrenildi.

GÜNDEM
07 Kasım 2022 - 11:53
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Twitter'dan para kazanmanın yeni yollarını arayan Elon Musk'o büyük şok! Tüm reklamcılar teker teker kaçıyor


Musk, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamasında, reklam verenlerin içerik denetlenmesiyle ilgili endişeleri ve aktvistlerin dile getirdiği sorunlardan dolayı "Twitter'ın gelirlerinde önemli düşüşler yaşandığını" söylemişti.

GM, Audi, Pfizer, General Mills, Volkswagen ve Twitter'ın politikalarındaki olası değişimlere ve üst düzey yöneticilerin görevi bırakmasına karşın dikkatli olan diğer büyük reklamcılar da son günlerde reklamlarını durdurdu. Endüstri grupları aynı zamanda marka güvenliğine dair endişelerini de aktardılar.

TWİTTER'IN REKLAM GELİRLERİNDE BÜYÜK DÜŞÜŞ YAŞANABİLİR



Reklam verenlerin geri adım atması, Twitter'daki reklam işinin Musk yönetimi altındaki hızlı düşüşünü gözler önüne seriyor. Boykotlar, Musk Twitter'ı "Herkes için ücretsiz bir cehennem manzarasına" çevirmek istemediğiyle ilgili sektöre güven vermeye çalışmasından ortalama 1 hafta sonra başladı. Platformda Musk'ın şirketi devraldığının öğrenilmesi sonrasında nefret söylemi ile ırkçı davranışlarda gözle görülür bir artış yaşandı.

 twitter

Cuma gününde bir tweet atan Musk, görüşme yaptığı aktivistlerin çoğunu reklam gelirlerinde yaşanan düşüşten sorumlu tuttuğunu açıkladı. Musk attığı tweette, ”İçerik moderasyonu ile ilgili hiçbir değişiklik olmamasına ve aktivistleri yatıştırmak için elimizden gelen her şeyi yapmamıza rağmen, aktivist grupların reklamcılara baskı yapması nedeniyle Twitter'ın gelirinde büyük bir düşüş oldu” sözlerini kullandı.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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